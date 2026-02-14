Rubio tiende la mano a Europa hacia una nueva realidad al amparo del nacionalismo abanderado por Donald Trump

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance - Peter Kneffel/dpa

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha propuesto este sábado a las potencias europeas que se adscriban a la comprensión nacionalista del mundo que enarbola el presidente Donald Trump y abandonen de una vez el "engaño" que han representado durante décadas las democracias liberales, el orden internacional basado en reglas y las políticas que han conllevado.

El colapso de la Unión Soviética y el fin de la política de bloques, ha indicado Rubio, conllevó la aparición de esta "idea absurda" que ha llevado a adoptar "una visión dogmática de comercio libre y sin restricciones" y el apaciguamiento de "un culto climático" que solo ha desembocado en el "empobrecimiento de la sociedad".

"Y en la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola de migración masiva sin precedentes que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos. Cometimos estos errores juntos. Y ahora, juntos, le debemos a nuestro pueblo afrontar esos hechos y seguir adelante", ha lamentado el secretario de Estado.

UNA NUEVA ESTRUCTURA

Sin terminar de abandonar la estructura actual de relaciones, Rubio ha llamado a una reforma integral de las instituciones internacionales, comenzando por Naciones Unidas, donde el interés particular de los estados debe gozar de prioridad absoluta.

"Ya no podemos anteponer el así llamado orden global a los intereses vitales de nuestra gente y de nuestros pueblos", ha declarado el secretario de Estado en la Conferencia de Seguridad Internacional de Múnich, el mismo foro en el que hace un año, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, avanzó en un explosivo discurso la postura de la Administración y su pesar por lo que describió como una derrota de los valores históricos europeos.

Sin llegar a los extremos de Vance y con una actitud más conciliadora, Rubio ha vuelto a salpicar su discurso de términos como "cultura nacional", "herencia", "valores cristianos" o "declive de la civilización occidental", de ahí su proposición de una "alianza basada en el reconocimiento de que Occidente ha heredado algo común, distintivo e irremplazable, porque, al fin y al cabo, este es el fundamento mismo del vínculo transatlántico".

A diferencia de Vance, Rubio ha indicado que Estados Unidos es fruto de la historia europea. "Somos hijos de Europa", ha indicado el secretario de Estado dentro de un repaso histórico a la influencia de Europa en la construcción del país, cimiento de esta nueva alianza.

"Actuando juntos de esta manera, no solo contribuiremos a recuperar una política exterior sensata, sino que nos devolverá una clara identidad", ha indicado, "y recuperará nuestro lugar en el mundo, para disuadir a las fuerzas de la destrucción de la civilización que hoy nos amenazan".