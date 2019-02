Funcionarios de prisiones reclaman mejoras en sus condiciones de trabajo y rejuvenecer las plantillas

Publicado 14/02/2019 12:46:56 CET

ZARAGOZA, 14 Feb.

Funcionarios de prisiones se han concentrado este jueves frente al Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, para reclamar que se mejoren sus condiciones de trabajo y se rejuvenezcan las plantillas.

Así lo ha indicado el portavoz del sindicato Acaip, Mariano Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación durante la protesta, que también ha sido convocada por UGT y CSIF. Ha explicado que esta concentración se suma a las acciones reivindicativas que llevan casi dos años realizando, que han incluido otro tipo de actividades, como donación de sangre o reparto de chorizo entre los ciudadanos.

No obstante, ha asegurado que, pese a estas protestas, no están recibiendo ninguna respuesta por parte del Estado --la administración penitenciaria depende del Ejecutivo central--. "Empezamos a movilizarnos ya con el anterior Gobierno del PP porque no nos sentíamos entendidos y con el actual Gobierno del PSOE al final hemos llegado la misma circunstancia", ha apuntado Sanz.

"Nuestras demandas, tanto económicas como de mejora de material de las plantillas, de formación o calidad profesional, no son atendidas y tiene que llegar un momento en el que la Administración abra una negociación real", ha esgrimido este representante sindical.

Ha destacado que la situación actual de las prisiones de España es "la peor desde la democracia" ya que "prácticamente la totalidad están masificadas". Además, ha remarcado que no se están cubriendo algunos puestos de trabajo, lo que hace que los empleados deban realizar "un sobre esfuerzo".

En este punto, ha subrayado que la situación de la sanidad penitenciaria es "escandalosa" y está "al borde del colapso". Ha relatado que en la prisión de Zuera estuvieron durante "casi un año" por las noches y los fines de semana sin médico.

"Con una población de alrededor de 1.500 personas, estar todas las noches y fines de semana sin médico obligó a que, muchas veces, las enfermeras tuvieran que ir más allá de sus atribuciones, con las complicaciones que trae eso", ha relatado.

Mariano Sanz ha concretado que cada vez se deterioran más las condiciones porque las plantillas van "sumando edad". Ha detallado que la media de las plantillas penitenciarias está alrededor de los 55 años. Además, ha mencionado que la variedad cultural entre los presos, al tener internos españoles, pero también de Europa del Este o sudamericanos, complica la atención que tienen que darles y su trabajo.