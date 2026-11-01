La Fundación Giménez Abad organiza una jornada sobre la financiación autonómica el 12 de noviembre

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Manuel Giménez Abad ha coorganizado con la Revista Teoría y Realidad Constitucional y la UNED la jornada 'Debates Constitucionales: La financiación autonómica', el 12 de noviembre a las 18.00 horas.

Presentarán la jornada la secretaria de la Fundación, Carmen Rubio, y el codirector de la Revista Teoría y Realidad Constitucional, Jorge Alguacil, y moderará el evento el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Manuel Medina.

A las 18.20 horas intervendrá la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, Emilia Girón Reguera, seguida de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáenz Royo, a las 18.40, concluyendo, a partir de las 19.00 horas, el catedrático de Derecho Financiero de la UNED, Pedro Manuel Herrera Molina.