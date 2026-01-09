Fundación Ibercaja se adentra en el Aragón más cinematográfico con sus nuevos encuentros 'Caja de cine'

Archivo - Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. - FUNDACIÓN IBERCAJA - Archivo

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja retoma la segunda edición de su ciclo 'Caja de cine' bajo el título 'Se rodaron aquí', que vuelve este próximo lunes con la película 'Las aventuras del barón Munchausen', que revolucionó la Comarca Campo de Belchite a finales de los años 80.

Así, a lo largo de este primer semestre del año, el periodista y crítico de cine Enrique Abenia conducirá las diferentes sesiones que se desarrollarán en el Patio de la Infanta con entrada libre y previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja.

Esta primera cita de este año será con la película 'Las aventuras del barón Munchausen', una de las grandes producciones rodadas en Aragón, concretamente en la Comarca Campo de Belchite, donde los vecinos de volcaron en el rodaje, participando además como figurantes y en diferentes labores.

El director, Terry Gilliam, transformó el Pueblo Viejo para una singular historia de aventuras y fantasía guiada por su desbordante y loca imaginación. Protagonizada por John Neville, fue uno de los primeros trabajos de Uma Thurman.

'Caja de cine' continuará el día 9 de febrero con la comedia romántica 'Nuestros amantes'. La película está protagonizada por Eduardo Noriega y Michelle Jenner, quienes a través de sus paseos muestran diferentes rincones de Zaragoza, especialmente el Parque Grande José Antonio Labordeta. Además de la capital aragonesa, también aparecen Boltaña y Teruel.

El siguiente encuentro, el 9 de marzo, estará protagonizado por 'Culpable para un delito', dirigida por José Antonio Duce, que convirtió a Zaragoza en una sorprendente ciudad marítima y portuaria con barrio chino y conectada por metro, al escoger magistralmente las localizaciones en una historia sobre un exboxeador movida por los códigos y elementos del cine negro.

CITAS EN ABRIL, MAYO Y JUNIO

Además, esta segunda edición del ciclo transportará a los asistentes a diferentes paisajes del Pirineo oscense como la Selva de Oza o Zuriza, y también el pantano de la Peña o la pardina de Paternoy. Estos escenarios fueron los elegidos por el director francés Jacques Audiard, para contar la historia de Los hermanos Sisters, que se desarrolla en Oregón y California.

Este western, que centrará el encuentro del día 13 de abril, cuenta la historia de dos peculiares hermanos encarnados por Joaquin Phoenix y John C. Reilly, que tienen el encargo de encontrar y eliminar a un buscador de oro.

Por otro lado, las calles de la capital aragonesa podrán reconocerse en la sesión de 'Caja de cine' del día 11 de mayo, en la que se comentará la película Rider, dirigida por el zaragozano Ignacio Estaregui. La película, caracterizada por el gran uso de sus recursos, oficio narrativo y la acertada elección de las localizaciones, cuenta la historia de una joven repartidora latina, a través de las conversaciones telefónicas que mantiene mientras realiza sus trayectos en bicicleta por la noche.

El broche final al ciclo lo pondrá la película 'Las niñas', dirigida por Pilar Palomero, el día 8 de junio. Este drama, ganador de cuatro premios Goya a mejor película, dirección novel, guion original y fotografía, describe los inicios de los años 90 a través de la mirada de una niña educada en un colegio de monjas de Zaragoza.

Una obra de emociones, contrastes y realidades distintas alusiva al final de la infancia y al inicio de la adolescencia, rodada en el instituto Miguel Servet, en el que se recrea el centro educativo femenino donde estudian las protagonistas.