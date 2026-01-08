Fundación Ibercaja apoya cerca de medio centenar de proyectos en materia medioambientala nivel nacional

Acto de entrega de las ayudas de la convocatoria de Medioambiente impulsada por Fundación Ibercaja a nivel nacional. - ALBERTO_CASAS

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha entregado los convenios de la segunda edición de su convocatoria nacional de Medioambiente con el objetivo de apoyar proyectos centrados en esta materia. Un total de 43 iniciativas de 20 provincias españolas se beneficiarán de las ayudas concedidas por la entidad con las que se llegará a más de 20.000 personas de forma directa gracias a las hectáreas reforestadas, los talleres de sensibilización, las acciones de voluntariado y los animales rescatados.

Las diferentes iniciativas apoyadas se centran en la gestión forestal sostenible, la educación medioambiental, la gestión de la flora y la fauna silvestre y sus hábitats, el desarrollo rural, el ahorro energético y las energías renovables, la resiliencia e innovación frente a emergencias, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Conscientes de la importancia que tiene apoyar y visibilizar proyectos que trabajen en este sentido, la entidad impulsa por segunda vez esta convocatoria para apoyar propuestas centradas en conservar y proteger la naturaleza y la biodiversidad, apostando por el desarrollo sostenible del planeta, al mismo tiempo que realizan la imprescindible labor de educar y sensibilizar a la población en esta materia.

La sostenibilidad y la protección del medioambiente son un eje transversal a toda la actividad impulsada por Fundación Ibercaja en su compromiso por garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado de la naturaleza y el bienestar social.

Los premiados han sido Fundación Social Cheso; Atades, Asociación Reforesta, Asociación para la integración de los servicios de los ecosistemas, Viaje a la sostenibilidad, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, XALOC Asociación para el estudio y conservación del entorno, Fundació per a la conservació i recuperació d'animals marins, Fundación Ciudad Rodrigo 2006, Ecoherencia SCA, GREFA, Coopera-Cooperación al desarrollo, Cruz Roja española, Unidad Canina de rescate de La Rioja, Fundación Hand in hand, Fundación Canaria para la reforestación, Fundación APASCOVI.

También Grupo Brinzal para la defensa del medio ambiente natural, Fundación Vida sostenible, Asociación Iniciativa Natura, Asociación Cultural inclusiva de Extremadura, Cabaña Real de Carreteros, Asociación Torrenatura, Associació Connecta Natura, Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera, Fundación Apadrina un árbol, Asociación Nacional Micorriza, Asociación Impulsa para el Desarrollo y la Formación, AMYCOS, Organización no gubernamental para la Cooperación Solidaria, GEPEC-Ecologistes de Catalunya, Fundación Ecología y Desarrollo.

Completan el listado Plataforma Ecoafrik. Biodiversidad y ecosistemas marinos, Fundación Desert leaves, Fundación Vivo sano, Fundación Scout Griebal, Asociación para el Síndrome de Down de El Ejido, Down El Ejido, Fundación Ecomar, Fundación privada Integra Pirineus, Asociación para la Defensa de la naturaleza y los recursos de Extremadura, Fundació EMYS, Asociación sin ánimo de lucro ASUR (Ayuda Social Universitaria de La Rioja), Asociación de Desarrollo integral Tierras del Jiloca y Gallocanta y Mensa cívica.