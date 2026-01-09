Fundación Ibercaja y el CAAR renuevan su colaboración para impulsar el proyecto 'Learning Factory'. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja renueva su colaboración con el proyecto educativo Fábrica de Aprendizaje, impulsado por el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), que tiene como objetivo la formación de equipos de trabajo de ingenieros y técnicos industriales en activo, trabajadores en desempleo que quieren reciclarse y alumnos universitarios y de formación profesional en condiciones reales de producción.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el presidente de CAAR, Benito Tesier, han firmado este viernes el convenio. Los propósitos de esta colaboración pasan por impulsar el talento joven, acercando el sector de la electromovilidad y la movilidad del futuro. Para ello, se van a desarrollar diferentes iniciativas en Zaragoza y también en Teruel.

El proyecto 'Learning Factory' permite desarrollar formación técnica y habilidades personales en un entorno productivo real fabricando un producto, midiendo todo el proceso y ayudando a los estudiantes a comprender de forma profunda la relación entre los conocimientos adquiridos en las aulas y los resultados reales.

La iniciativa se dirige a cuatro grupos de alumnos: trabajadores en activo (mandos intermedios, directivos y jefes de equipo del sector industrial), trabajadores en situación de desempleo, con la posibilidad de reciclarse profesionalmente, alumnos universitarios y alumnos de Formación Profesional, con especial hincapié en la formación dual.

En el curso 2024-25, un total de 55 alumnos se han formado en la Fábrica de Aprendizaje. Por materias, 12 profesionales han participado tanto en el curso de especialización de automoción altamente automatizada como en el Programa de Dirección de operaciones industriales, DOI.

Además, 31 alumnos han formado parte del programa de formación avanzada inyección. Asimismo, este año, una delegación de CAAR participó en el Congreso de learning factories, en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). En esta ocasión, se presentó un artículo donde se sientan las bases para el desarrollo de una learning factory en Aragón, donde la participación de Fundación Ibercaja como uno de los principales stakeholders del proyecto es imprescindible.

NUEVAS PROPUESTAS PARA ESTE AÑO

A lo largo de este 2026, se van a impulsar nuevos proyectos como la octava edición del Mobility and Industry Suppliers Meetings (MISM), que ya es un referente nacional y se llevará a cabo en Mobility City, el Programa de Dirección de Operaciones, en el Campus Fundación Ibercaja o el Programa Reskilling +45 en colaboración con INAEM.

Además, tras el éxito de la primera edición de Mobility Talent el año pasado en el Espacio Joven Fundación Ibercaja, se va a llevar a cabo por primera vez en Teruel, con el objetivo de visibilizar el empleo tecnológico y de calidad que ofrece este sector y despertar vocaciones en los jóvenes.

Este convenio de colaboración se enmarca en las principales líneas de actuación que lleva a cabo Fundación Ibercaja y que están relacionadas con la mejora de la empleabilidad y el desarrollo del talento, la transformación de equipos y la mejora de la formación y la cualificación en el ámbito industrial. Además, con este proyecto ambas entidades impulsan la generación de un ecosistema emprendedor sobre movilidad sostenible.