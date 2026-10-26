Fundación Ibercaja celebra un simposio internacional sobre liderazgo humanista en el marco de su 150 aniversario

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja celebrará este martes, día 27 de octubre, en el Campus Fundación Ibercaja, el Simposio Internacional sobre Liderazgo Humanista, un encuentro de referencia que reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre el presente y el futuro del liderazgo en las organizaciones.

La jornada se enmarca en los actos conmemorativos del 150 aniversario de Fundación Ibercaja y ha sido organizada por la entidad junto al Instituto para la Ética en la Comunicación y las Organizaciones (IECO), con la colaboración de AEDIPE, con el objetivo de promover modelos de liderazgo más humanos, conscientes y comprometidos con las personas.

Bajo la premisa de que las organizaciones afrontan entornos cada vez más complejos y cambiantes, el encuentro pondrá el foco en la importancia de situar a las personas en el centro de la toma de decisiones. Un enfoque que Fundación Ibercaja impulsa desde hace años a través de Campus Fundación Ibercaja y de diferentes iniciativas orientadas al desarrollo del talento, la formación directiva y la transformación de las organizaciones.

El simposio, que se desarrollará de 8.45 a 17.00 horas, contará con la participación de reconocidos profesionales y académicos que compartirán experiencias, investigaciones y casos prácticos sobre liderazgo, cultura organizativa, gestión del talento y propósito corporativo.

Entre los participantes destaca la presencia de Matthew T. Lee, director de la Flourishing Network del Human Flourishing Program de la Universidad de Harvard, una de las voces internacionales más reconocidas en el ámbito del florecimiento humano y el desarrollo de culturas organizativas centradas en las personas. Su intervención abordará la construcción de organizaciones basadas en la dignidad humana y el desarrollo integral de las personas.

El programa incluye también las ponencias de Rita Jácome, directora de IECO Institute; Paloma Durán, directora ejecutiva de Estrategia y Desarrollo en IE University; y Alfredo Marcos, filósofo y experto en inteligencia artificial de la Universidad de Valladolid.

Asimismo, se celebrarán dos mesas redondas que permitirán conocer experiencias empresariales de éxito y reflexionar sobre el liderazgo con propósito. Participarán CEOS de organizaciones como ILUNION, Bella Aurora, Denios y Magaiz, así como de FRIBIN y Ana López Sanromán, directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Grupo ILUNION.

La asistencia es gratuita previa inscripción y la jornada está dirigida a directivos, responsables de equipos, profesionales de recursos humanos, empresarios y todas aquellas personas interesadas en impulsar un modelo de liderazgo capaz de generar un impacto positivo tanto en las organizaciones como en la sociedad.