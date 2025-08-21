Fundación Ibercaja impulsa más de 2.000 actividades para más de 600.000 beneficiarios en los primeros siete meses de año

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha impulsado, durante los siete primeros meses del año, más de 2.000 actividades para 627.796 beneficiarios, lo que suma más de 10 millones y medio de beneficiarios en más de 25.000 actividades en los últimos diez años, con el foco puesto siempre en las personas.

"El compromiso social ha sido siempre y es el ADN de la entidad, impulsando su ayuda a las entidades del tercer sector, con especial atención en la actualidad a la infancia, el medioambiente y los colectivos más vulnerables", han informado desde la Fundación.

De esta forma, y por primera vez este año, se han lanzado cinco convocatorias sociales: ayuda a la infancia, medioambiental digitalización de las ONG, proyectos sociales y cooperación internacional.

Además, el voluntariado corporativo gana fuerza y relevancia implicando a los trabajadores de la entidad en las diferentes iniciativas sociales que se llevan a cabo.

APOYO A LAS ENTIDADES

El apoyo a las entidades sociales continúa un año más a través de la vigésima edición de su convocatoria de proyectos sociales, con la que este año se llegará a más de 100.000 personas con ayuda a 315 iniciativas. A través de esta propuesta, en estos 20 años, ha conseguido ayudar a cientos de miles de personas en todo el ámbito nacional.

En total en Aragón, Fundación Ibercaja apoya este año a 128 entidades en las tres provincias.

Por su parte, las entidades del Arco Mediterráneo también han recibido este apoyo en la última edición de la convocatoria con 29 convenios firmados y en La Rioja y Guadalajara, han sido 12 entidades, respectivamente, las beneficiarias de los acuerdos de colaboración.

Por otro lado, en Castilla y León, se entregaron los convenios a 48 entidades y en los próximos meses, se llevarán a cabo los actos con las asociaciones seleccionadas en Madrid, Huesca y Teruel.

La entrega de estos convenios de colaboración es una de las acciones que mejor define el compromiso social de la entidad, con el objetivo de ayudar e impulsar a las entidades sociales, quienes, a través de sus proyectos, trabajan por romper las desigualdades en la sociedad.

CINCO CONVOCATORIAS DIFERENTES

Sumadas a esta ya consolidada y reconocida iniciativa, Fundación Ibercaja ha impulsado este año cuatro convocatorias adicionales: 'Ayuda a la infancia', con la que se ha ayudado a 6250 personas y 61 entidades de todo España que impulsan propuestas para mejorar el bienestar infantil, fomentar la igualdad de oportunidades y promover el desarrollo integral de los menores.

Por otra parte, la convocatoria 'Innovación social y protección medioambiental', que lanzará su segunda edición en el mes de septiembre y con la que el año pasado ya se apoyaron 28 proyectos de todo España, centrados en la protección y el cuidado de la naturaleza.

En tercer lugar y también novedad de este año, se encuentra la convocatoria 'Transformación digital para entidades del tercer sector', centrada en apoyar a las diferentes organizaciones sociales aragonesas en su transformación digital.

Por último, se encuentra la convocatoria de 'Cooperación internacional' que, este 2025 llegará a su segundo año enfocada al ámbito nacional, consiguió ayudar a 40 entidades que desarrollan sus proyectos en las zonas más desfavorecidas de 24 países.