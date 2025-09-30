Fundación Ibercaja lanza su programación para el próximo trimestre, que incluye Goya, Chillida y Star Wars

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja da comienzo al otoño retomando sus actividades más consolidadas e impulsando nuevas propuestas en sus diferentes áreas. De esta forma, el compromiso social, la cultura, el impulso territorial y el desarrollo profesional volverán a ser los protagonistas del próximo trimestre.

La figura de Goya continúa presente en la oferta cultural organizada por Fundación Ibercaja con la muestra "Goya. Interludio", donde los visitantes podrán seguir contemplando en el Patio de la Infanta toda la obra pictórica del aragonés más universal que atesora el Museo Goya, mientras duran las obras para su ampliación.

Por otra parte, la entidad se encuentra inmersa en la preparación de la gran exposición de este año "Eduardo Chillida. Soñar el espacio", que tendrá lugar en La Lonja de Zaragoza y contará con 120 piezas entre obra gráfica y escultura.

La muestra se realizará en colaboración con la Fundación Eduardo Chillida y Pilar Belunze, en el marco de la celebración del centenario del nacimiento del escultor y grabador guipuzcoano. La programación continuará con consolidados ciclos de conferencias como 'Caja de Cine', 'Caja de Música', 'Un Aragón de Novela', 'Martes de Libros' o 'Haz que pase'.

En el ámbito educativo, Fundación Ibercaja comienza el curso con el lanzamiento en el mes de octubre de la próxima edición de 'Educar para el Futuro', que ahondará en las competencias STEAM para fortalecer las habilidades del alumnado relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.

Este ciclo viene acompañado de otros programas que complementan la actividad del aula, como 'Aprendiendo a emprender' o el concurso 'Reporteros en la Red', actividades que refuerzan la formación en educación financiera y otras destinadas al profesorado para mejorar su bienestar y salud mental.

MOBILITY CITY

Mobility City arranca la temporada con exposiciones, congresos y emprendimiento. Por un lado, con los últimos días para visitar "Pasión y Leyenda", una selección única de los Ferrari más importantes y exclusivos de la historia de la marca; así como acogiendo otras nuevas como 'Más allá de la galaxia', que hará a los visitantes adentrarse en la saga cinematográfica de Star Wars, con una gran variedad de objetos de coleccionismo como piezas originales utilizadas en los rodajes, figuras a tamaño real, autógrafos o estatuas.

Por otra parte, con la exposición 'Opel Love', los visitantes viajarán a través de la historia de la marca alemana con vehículos únicos del museo oficial en Rüsselsheim y su estrecha vinculación con Zaragoza y Aragón.

Mobility City continuará como espacio de referencia donde se desarrollarán conferencias, jornadas y eventos de referencia en el sector de la automoción, la logística o la seguridad, como por ejemplo el Congreso del CSIC, el Congreso del vehículo eléctrico o la celebración, el 10 de octubre, de los V Premios Impulso a la Movilidad Sostenible, que contará con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, así como los principales representantes políticos y directivos del sector.

Por otro lado, el espacio de Fundación Ibercaja abre una nueva vía estratégica en torno al emprendimiento en el ámbito de la movilidad con programas como 'Open Innovation Mobililty' en colaboración con Zebra, 'Venture Builder Hangar 73' en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza o el programa de aceleración 'Start Up Boost', junto con Sherpa y Ayuntamiento de Zaragoza.

El foco de toda la actividad continuará siendo el compromiso social, con el apoyo a las entidades del tercer sector a través de convocatorias que abarcan ámbitos clave como la ayuda a la infancia, la protección del medioambiente, la digitalización de las entidades del tercer sector y la cooperación internacional.

La red de centros de Fundación Ibercaja son su ventana abierta a la ciudadanía, y este año cobra especial atención en La Rioja, cuyo espacio en Logroño cumple 25 años y con este motivo se ha preparado una completa programación donde destacan gastronomía, la cultura, el arte o la naturaleza.

OTRAS ACTIVIDADES

El acto principal del aniversario será el concierto a cargo de Délica Chamber Orchestra en Riojaforum el próximo 21 de noviembre. En la capital aragonesa, el Espacio Joven continúa su actividad bajo tres pilares: arte y cultura, salud y bienestar, y competencias profesionales y habilidades para la vida; y Campus Fundación Ibercaja, con una temporada orientada al desarrollo personal y profesional, a la dirección y gestión de equipos, a la tecnología, la IA, al talento y al liderazgo.

De esta forma, Fundación Ibercaja va a continuar y a aumentar su actividad en sus territorios de origen como son Aragón, llegando no solo a las capitales provinciales sino a los diferentes municipios de Huesca, Zaragoza y Teruel; La Rioja y Guadalajara, aumentando de igual forma su visibilidad en Madrid.

Por un lado, con relevantes exposiciones como "Diálogos de Escultura Antigua", organizada junto con el Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Louvre, que reúne importantes piezas de arqueología ibérica, y la muestra itinerante "Arquitectura Moderna de Madrid. Fotografías de Ana Amado", que itinerará por diferentes localidades de la comunidad.

Por último, "Educar para el futuro" llega por primera vez a la capital española con ponentes de renombre como Cristina Aranda y César Poyatos.

Un último trimestre del año donde Fundación Ibercaja continúa su compromiso con las personas, la apuesta por su desarrollo profesional, el apoyo a las acciones que impulsan al territorio, y su labor por acercar el arte y la cultura a toda la sociedad.