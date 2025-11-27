Fundación Ibercaja reconoce el empleo de metodologías innovadoras en los III Premios 'Educar para el Futuro'

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los centros escolares y los docentes más innovadores a nivel nacional se han dado cita este jueves en el Patio de la Infanta de Zaragoza, en la tercera edición de los Premios "Educar para el futuro", organizados por Fundación Ibercaja.

Los galardones, concedidos a Goierri Eskola de Ordizia (Guipúzcoa) y al docente Cristian Ruiz del colegio Juan de Lanuza de Zaragoza, tienen como objetivo premiar los avances y las metodologías más innovadoras impulsadas dentro de las aulas españolas.

El acto, desarrollado como broche final a este programa, ha contado con la presencia de la directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón, Ana Moracho; la jefa del Área de Desarrollo Profesional y Educación de Fundación Ibercaja, Mayte Santos, además de los participantes y premiados en "Educar para el futuro".

El encargado de clausurar esta edición de "Educar para el futuro", dedicada a las competencias STEAM, ha sido el divulgador científico y experto en creatividad Daniel Erice, quien ha reflexionado sobre el papel del arte y el pensamiento crítico en la educación científica y tecnológica, a través de su charla "La A de STEAM: mucho más que una letra".

Durante su ponencia, ha abordado los límites entre ciencias, humanidades y creatividad, explicando que el arte es una clave imprescindible para transformar la formar de educar y el aprendizaje.

Además de divulgador, Daniel Erice es astrofísico formado en el Imperial College de Londres y actualmente trabaja como director de demostraciones científicas*en el departamento de arte del programa de divulgación 'Órbita Laika' de La 2 de TVE.

Tras su conferencia de clausura, se ha llevado a cabo la entrega de los terceros galardones "Educar para el futuro". En la modalidad Centro educativo, el premiado ha sido Goierri Eskola de Ordizia (Guipúzcoa).

El jurado ha destacado su proyecto "Goierri VR LAB Validación virtual de diseño en FP" por integrar la Realidad Virtual (RV) en los procesos formativos de los ciclos de Formación Profesional, así como por el desarrollo de competencias profesionales transversales como el pensamiento crítico, la toma de decisiones o el trabajo en equipo.

En la modalidad 'Docente', el profesor Cristian Ruiz del colegio Juan de Lanuza ha sido premiado por el proyecto "Desarrollo de la competencia digital humana", por invitar al alumnado a utilizar la IA como palanca de aprendizaje en profundidad.

Además de buscar y utilizar los recursos y metodologías para hacer más fácil la comprensión del alumnado, por su liderazgo compartido y por su trayectoria.

Fundación Ibercaja programó por primera vez en el año 2012 "Educar para el futuro" y a lo largo de sus 14 ediciones ha contado con 220 ponentes y más de 54.000 asistentes.

Consolidado ya como un gran referente, Fundación Ibercaja continúa su apuesta por la educación desde la innovación, acercando sus propuestas a todos los rincones de la sociedad.

