La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca un acto para reivindicar la libertad religiosa en el mundo

Cartel promocional del acto por la libertad religiosa que se celebra el próximo marts 28 de octubre en Zaragoza.

La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada -ACN- celebra este próximo martes 28 de octubre junto a la Archidiócesis de Zaragoza un acto en favor de la libertad religiosa que contará con las intervenciones del arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; el director de ACN España, José María Gallardo; y la especialista en derechos humanos y libertad religiosa Marcela Szymanski.

El acto dará a conocer también el XVII Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, que fue presentado al Papa León XIV el pasado día 10 de octubre y expuesto internacionalmente este pasado 21 de octubre en Roma.

La jornada incluye por un lado una conferencia en la Universidad San Jorge a cargo de la mexicana Marcela Szymanski. Este acto tendrá lugar a las 12.40 horas en el Aula Magna de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales.

Por la tarde, la atención se trasladará a la Casa de la Iglesia --plaza de la Seo, 6--, donde a las 19.00 horas intervendrán el arzobispo Carlos Escribano; el director de ACN España, José María Gallardo; y la propia Szymanski.

LIBERTAD RELIGIOSA AMENAZADA EN MUCHAS PARTES DEL MUNDO

Una de las conclusiones del Informe es que se constata que gran parte de la población mundial vive en países con graves violaciones a la libertad religiosa. Tener y disfrutar de este derecho no es un privilegio ni debe ser una concesión de los gobiernos, aunque en la actualidad pueda parecerlo.

Toda persona, de cualquier país del mundo y de cualquier credo, debe tener garantizada su libertad religiosa, que es cimiento del resto de libertades individuales. Sin embargo, ahora en 2025 no es así.

Vivir la fe en libertad puede suponer discriminación grave o persecución y en algunos países hasta la muerte. Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), que lleva 25 años poniendo este derecho fundamental de la libertad religiosa en el debate público.

Se trata del único estudio de este tipo elaborado por una organización no gubernamental que evalúa el cumplimiento de la libertad religiosa en 196 países y que afecta a todos los grupos religiosos sin distinción.

Expertos independientes y equipos de investigación en universidades y centros de estudios de distintos continentes analizan, país por país, las violaciones de la libertad religiosa en el mundo, siguiendo parámetros objetivos y metodología precisa.

La Libertad Religiosa es un derecho fundamental reconocido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.