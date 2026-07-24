El futuro Conservatorio Municipal Profesional de Música ampliará seis cursos la formación musical en Zaragoza

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza comenzará a implantar las Enseñanzas Profesionales de Música en el Conservatorio Municipal a partir del curso 2027-2028. El proyecto permitirá ofrecer continuidad a la formación de los jóvenes músicos de la ciudad, que podrán completar en el centro municipal un itinerario educativo de hasta seis cursos adicionales tras finalizar las Enseñanzas Elementales.

La concejala de Educación, Paloma Espinosa, acompañada por Fe María Galve, jefa del servicio de Educación; y Rubén Navarro, director del Conservatorio Municipal Elemental de Música, ha presentado hoy los primeros detalles de este proyecto, anunciado recientemente por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. La iniciativa responde a una demanda planteada durante años por el profesorado, las familias y el alumnado del Conservatorio Municipal Elemental de Música.

El nuevo Conservatorio Municipal Profesional mantendrá su carácter público y seguirá estando sostenido íntegramente por el Ayuntamiento de Zaragoza. Las enseñanzas se impartirán en el Cuartel de Palafox, sede actual del centro, y permitirán al alumnado avanzar en su preparación técnica, interpretativa y artística sin necesidad de desplazarse fuera de la ciudad.

"Con este proyecto ofrecemos a nuestros jóvenes músicos un itinerario formativo más completo y nuevas oportunidades para que puedan desarrollar su talento en Zaragoza. Es una apuesta por la educación pública, por la cultura y por el futuro de la ciudad", ha señalado Espinosa.

Al concluir los seis cursos y superar las enseñanzas correspondientes, el alumnado podrá obtener el título oficial de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música, una titulación que amplía sus posibilidades de continuar su trayectoria académica y profesional.

NUEVAS AGRUPACIONES Y PROGRAMACIÓN PARA LA CIUDAD

La implantación de este nuevo nivel educativo supondrá también un impulso para la actividad cultural municipal. El currículo de las Enseñanzas Profesionales permitirá crear agrupaciones estables como una orquesta sinfónica del centro, una orquesta de cuerda, una banda de música y diferentes formaciones de cámara, entre ellas cuartetos de cuerda y saxofones o quintetos de viento madera y viento metal.

Estas agrupaciones podrán participar en conciertos, audiciones y actividades abiertas al público, además de colaborar en actos institucionales, conmemoraciones, inauguraciones y otros acontecimientos municipales. El objetivo es que la formación del alumnado incorpore experiencias interpretativas reales y que su actividad revierta también en el conjunto de la ciudadanía.

El Ayuntamiento trabaja con la perspectiva de impulsar una red de conciertos en los centros cívicos de los diferentes barrios, con especial protagonismo del Centro Socioeducativo de Las Armas. Esta programación permitirá acercar la música a nuevos públicos y reforzar la presencia de las enseñanzas artísticas municipales en la vida cultural de Zaragoza.

"La creación del conservatorio profesional no supone únicamente ampliar la oferta educativa. También nos permitirá generar una programación musical estable, acercar la música a los barrios y ofrecer al alumnado escenarios reales en los que completar su formación", ha explicado la concejala delegada de Educación.

CONTINUIDAD A LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES

El Conservatorio Municipal Elemental de Música fue creado en 1995 mediante un convenio entre el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde entonces, el centro ha ampliado progresivamente su claustro y ha consolidado una oferta educativa que actualmente alcanza catorce especialidades musicales.

Hasta ahora, una vez finalizadas las Enseñanzas Elementales, parte del alumnado encontraba dificultades para continuar su formación profesional en Zaragoza debido a la oferta disponible. La creación del nuevo nivel permitirá dar continuidad al trabajo desarrollado durante los primeros cursos y favorecer que el talento formado en el centro municipal pueda seguir creciendo en la ciudad.

El proyecto se apoyará en la experiencia y cualificación del actual claustro del Conservatorio Municipal, cuyos docentes cuentan con titulación superior y con la capacitación necesaria para impartir enseñanzas musicales en los diferentes niveles educativos.

La nueva etapa favorecerá también la colaboración con el Conservatorio Municipal Profesional de Danza para desarrollar proyectos conjuntos y reforzar la coordinación entre las enseñanzas artísticas. A largo plazo, el desarrollo del Cuartel de Palafox como espacio compartido por disciplinas como la música, la danza, el teatro, el folclore o la música moderna permitirá avanzar en la configuración de un polo municipal dedicado a la formación y la creación artística.