Garriga: "VOX va a ser determinante en el cambio de rumbo" donde decida los Presupuestos

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha afirmado este miércoles que "VOX va a ser determinante en el cambio de rumbo de las políticas de Aragón y en las regiones donde pueda decidir los presupuestos", añadiendo: "No vamos a ser el coche escoba de nadie, no vamos a apoyar los presupuestos si son los del PSOE".

Durante su visita al Palacio de La Aljafería, acompañado por la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, el portavoz parlamentario de VOX, Alejandro Nolasco, y los restantes diputados de este partido, Garriga ha dejado claro que VOX seguirá trabajando "para que el cambio de las políticas sea real", de forma que --en alusión al PP-- "no va a estar amparando a los que dicen una cosa y luego dicen la contraria, a los que un día se abrazan al PSOE y luego corren a los medios de comunicación para señalar a VOX como un enemigo".

La oposición de VOX es "contundente, constructiva y fiel a sus votantes y a sus principios", ha continuado Garriga, preguntándose "dónde quiere estar el PP, si se va a abrazar al PSOE o seguirá recorriendo el camino de mejoras para los aragoneses y los españoles a nivel nacional, en el día a día".

El dirigente de VOX ha evitado marcar las líneas rojas de la negociación de este partido con el PP para aprobar los presupuestos de Aragón, pero ha apelado a los principios de su partido: "Somos coherentes".

"Hemos sido tan coherentes que hemos provocado algo insólito en la historia política de nuestro país, que es salir de varios Gobiernos regionales porque se traicionaba un pacto suscrito", lo cual es "algo novedoso, que sorprende, pero hemos venido a cambiar la política".

"Vamos a elevar un poco la apuesta después de la deslealtad manifiesta del PP, incluso viendo que es capaz de coquetear con el PSOE", preguntándose si el PP Aragón será capaz de "tumbar la reducción de impuestos" en el próximo Pleno de las Cortes, este jueves.

"El Partido Popular entiendo que ya conoce cuáles son esas líneas, si no tendrá la oportunidad de conocerlas en las próximas semanas y nosotros vamos a ser coherentes y sobre todo leales a nuestros votantes", ha advertido. "No hemos venido a estafar a los aragoneses", ha subrayado.

MENSAJE UNITARIO

Ignacio Garriga ha recalcado que "VOX es la única formación política que dice lo mismo en Aragón, en Cataluña, en Madrid, Galicia o Baleares" para agregar: "Nosotros no cambiamos de ideas ni de planteamientos políticos según la región en la que nos encontremos", de manera que las líneas estratégicas son "unitarias", matizando que "las negociaciones serán distintas en Aragón, Castilla y León, Extremadura o Baleares, y eso puede llevar a que en un sitio se puedan aprobar los presupuestos y en otros lugares no se puedan aprobar porque el PP decida asumir la agenda del PSOE o no derogar políticas que consideramos imprescindibles".

"Las preocupaciones de los aragoneses coinciden con las de los castellano leoneses, las de los extremeños y representan esos principios que nosotros hemos defendido", ha indicado, mencionando asuntos como "el infierno fiscal", la despoblación, la educación o "combatir las políticas de la izquierda y el separatismo, algunos camuflados como en Aragón y que representan una amenaza para la libertad".

"EXPULSADOS DEL GOBIERNO"

En el caso de Aragón, "tendrá que ser el PP quien decida cuándo quiere empezar a sentarse con todo el equipo de VOX en Aragón para ver si quieren aprobar unos presupuestos del cambio o quieren abrazarse al PSOE", ha manifestado Garriga, quien ha aseverado: "No somos como un grupo parlamentario más, sino un grupo que ha sido expulsado del Gobierno regional y eso nos pone en una situación diferente".

Respecto a la ruptura del acuerdo de gobierno de PP y VOX en Aragón, Garriga ha expresado: "El sentido común hizo que nosotros no arriáramos la defensa de la seguridad en las calles de Aragón, como no lo hemos hecho en Castilla y León, en Extremadura, en Murcia o en Baleares, y ese sentido común nos lleva a denunciar las políticas de efecto de llamada del Partido Popular y del Partido Socialista, esas políticas que están condenando a muchos barrios y muchas ciudades también de esta región a que cada día haya más inseguridad, haya mayor pérdida de identidad". "No venimos a protagonizar la estafa política que sí ha asumido el Partido Popular de la mano del Partido Socialista", ha zanjado.

Respecto a la financiación autonómica, el secretario general de VOX ha defendido la igualdad de todos los españoles independientemente de dónde residan, "frente a ese autonomismo que rompe la igualdad de los españoles, que defienden el PP y el PSOE, un autonomismo que ha generado que la sanidad, la educación, el infierno fiscal y las políticas lingüísticas sean distintas en Aragón que en Cataluña, en Murcia que en Baleares".

También ha dicho que el sistema autonómico es "el gran paraguas de la desigualdad de los españoles en forma de reparto de competencias como si de una subasta se tratara, de a ver a quién dan más dinero en función del chantaje al cual someten al presidente del Gobierno".

Ha dejado claro que "VOX tiene autonomía absoluta en todos los territorios, pero defendemos lo mismo en Aragón que en Cataluña y Murcia".

VOLUNTAD POLÍTICA

Ignacio Garriga ha defendido el trabajo de VOX en Aragón, ya que "ha demostrado que cuando hay voluntad política y fuertes principios, las cosas pueden cambiar a mejor".

"Hemos demostrado, en el tiempo que hemos estado en el Gobierno, que se pueden impulsar políticas para empezar a andar con la despoblación y proteger nuestro campo".

Garriga ha lamentado que "parece que el PP ahora se desdice de lo que había dicho hace unos meses". Ha elogiado el Plan de Concordia impulsado por Alejandro Nolasco en su etapa de vicepresidente del Ejecutivo aragonés, criticando que en Castilla y León "otros miembros del PP tienen serias dudas en aprobarlo", añadiendo: "Hoy veremos qué va a pasar en Castilla y León, si van a seguir poniendo impedimentos para que se inicie la tramitación del proyecto de ley, si el PP se va a abrazar al PSOE o va a seguir profundizando en el camino de cambio".