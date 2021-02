Gastón cree necesaria la colaboración del Gobierno de España para dar ayudas directas a las empresas

La Agenda Aragonesa por el Empleo se centrará en parados de larga duración, mayores de 45, jóvenes y mujeres

ZARAGOZA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha subrayado que las posibilidades económicas y competenciales de las comunidades autónomas para dar ayudas directas a las empresas "no son muchas" y por eso ha reclamado la colaboración del Gobierno de España.

En respuesta a los medios de comunicación, con motivo de su reunión con los representantes de CEOE, CEPYME, UGT y CCOO en Aragón para abordar la Agenda Aragonesa por el Empleo, Gastón ha comentado que los sectores que piden ayudas directas al Ejecutivo autonómico ponen, como ejemplo, las que se están dando en países europeos desde el ámbito nacional.

La consejera ha subrayado la importancia de apoyar al tejido empresarial ya que sin su "resistencia" y "capacidad de generar empleo", en el ámbito laboral "podremos poner parches y planes, pero no remontaremos".

Según ha dicho, ahora que la mayoría de las empresas "no tienen la capacidad" de crear puestos de trabajo, hay que implementar acciones, "que sin ser la panacea, puedan ser paliativas" para ayudar al tejido económico a "resistir" ante una pandemia que está siendo "más larga de lo que pensábamos" y para eso "tenemos la voluntad de mostrar nuestras posibilidades", si bien se requiere de la colaboración del Gobierno de España.

Gastón ha añadido que las empresas han de saber que "en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, pueden contar con nosotros" y "estamos trabajando en ese ámbito", pero ha advertido de hay que pedir la colaboración al Gobierno de España.

"No podemos equiparar la efectividad de unas ayudas de ámbito nacional con las que pueden llegar desde el ámbito autonómico", ha incidido Gastón, para señalar que desde el Gobierno regional no se pueden generar "falsas expectativas".

AGENDA POR EL EMPLEO

La consejera ha señalado, respecto a la reunión, que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 "paralizó" el "prediseño" que había de la Agenda Aragonesa por el Empleo 2020-2023 y ahora se retoma con dos marcos temporales, uno a corto plazo para atender a los colectivos más castigados por el desempleo y otro a medio plazo "pensando en la recuperación".

Según ha precisado, en el ámbito de acción "más inmediato" se van a impulsar medidas "que sabemos que han funcionado", incidiendo en la "capacidad de adaptación" dado el escenario de actual.

Las personas a las que irán dirigidas son aquellos colectivos "que peor lo están pasando" en el ámbito laboral, es decir, parados de larga duración, jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, así como los trabajadores que están en un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), ha detallado Gastón.

Como dato, ha aportado que, según el paro registrado en enero de este año, el 41,5 por ciento del total de desempleados en Aragón son parados de larga duración, colectivo que ha crecido respecto a enero de 2020 el 65,5 por ciento, mientras que los jóvenes representa el 33 por ciento del total de parados, con el 38,28 por ciento más respecto a hace un año.

EMPLEABILIDAD

Gastón ha relatado que ante las dificultades del escenario actual se va a incidir en la formación no tanto como herramienta de empleo, sino de empleabilidad que permita "recualificarse y adaptarse" a los parados y personas en ERTE a los sectores que sí están creando empleo a pesar de la pandemia, como son la agroindustria, las energías renovables y la logística.

La consejera también ha dicho que la digitalización va a ser una "prioridad" en la formación ya que "además de ser imperativa" y de que van a llegar fondos europeos para fomentarla, "es transversal".

Además, ha anunciado que en breve "verá la luz" la convocatoria del programa de garantía juvenil, con las entidades locales y sociales como generadoras de empleo, igual que para la convocatoria para parados de larga duración, que también se publicará a corto plazo.

Asimismo, el Instituto Aragonés de Empleo, junto con los agentes sociales, van a trabajar en itinerarios formativos de empleabilidad, "poniendo el acento en la personalización, orientación y tutorización" de los colectivos de parados mencionados con el objetivo de lograr reducir el porcentaje que representan sobre el total de desempleados.

INCERTIDUMBRE

En representación de los agentes sociales, el secretario general de Comisiones Obreras de Aragón, Manuel Pina, ha dicho que puesto "que no tenemos seguridad de lo que va a pasar", "hemos de adaptarnos de manera que las medidas sean flexibles" ante una pandemia mundial que, a diferencia de otras crisis, "afecta a todos los sectores afectados de una forma u otra".

El presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, ha esgrimido que el Gobierno autonómico "está haciendo un esfuerzo tremendo para atender un problema que tiene difícil solución" y "que cuenta con la incomprensión de muchos sectores y afectados".

A su entender, "lo más grave es la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar" esta crisis y por eso hay que poner "todos los medios disponibles" no solo para ayudas a trabajadores y empresas, sino también "a los pequeños empresarios que van a acabar en la ruina", a quienes habrá que "reconducir" para hacer frente a una situación laboral "para que no están capacitados en este momento" y ha apelado a la "unión".