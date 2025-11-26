La gigafactoría de Stellantis-CATL creará 7.000 empleos en la fase de construcción y más de 4.000 en explotación

El CEO de Contemporary Star Energy, Andy Wu, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante el acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de baterías. - Ramón Comet - Europa Press

FIGUERUELAS (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

La gigafactoría de baterías de Stellantis y la multinacional china CATL levantarán en Figueruelas (Zaragoza), junto a la actual fábrica de vehículos, contará con 7.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, durante la fase de construcción, y unos 4.300 directos en la de explotación, desde finales de 2028.

La gigafactoría consumirá 50 gigawatios por hora y ocupará 89 hectáras, conformándose como "uno de los mayores complejos industriales" de España y la UE. Producirá el 5% del PIB aragonés desde 2027.

Así lo ha indicado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el evento de colocación de la primera piedra de la gigafactoría, una cápsula del tiempo en la que ha introducido una medida de la Virgen del Pilar y sendos ejemplares de este miércoles, 26 de noviembre, de Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón, mientras que embajador de China en España, Yao Jing, ha puesto un ejemplar del Diario del Pueblo, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, una copia de los planos de la nueva fábrica.

"Yo creo que esta primera piedra tendrá la memoria de lo que va a ser el futuro", ha declarado Azcón a los medios de comunicación, considerando que "los datos suelen ser muy fríos" y no son suficientes para explicar cómo la histórica factoría de Figueruelas, abierta hace 43 años, ha cambiado Aragón, lo que con la gigafactoría de baterías se repetirá y mejorará, ha añadido.

"A los miles de puestos de trabajo que tiene hoy la fábrica de coches y los que vaya a incrementar su producción, dentro de muy poco se unirá la transformación del sector del automóvil", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Ha agradecido al ministro "la espectacular colaboración" del Gobierno de Aragón con Industria, recordando que se reunieron por primera vez en Binéfar (Huesca) y se ha producido una "colaboración leal", una de las claves de este éxito, junto con "la competitividad que ofrece Aragón".

"Lo que está ocurriendo se explica por la competitividad, el talento, la energía", ha enfatizado Azcón para quien este día "marca un antes y un después en la economía para mejorar la calidad de vida de los aragoneses".

"UN CAMBIO ESTRATÉGICO"

Jordi Hereu ha considerado que este miércoles se ha dado "un paso muy importante", explicando que "la transformación de la automoción hacia una movilidad eléctrica y conectada no es una transición coyuntural", sino que representa "un cambio estratégico y estructural".

Ha llamado la atención sobre "el gran efecto local a corto plazo" de la gigafactoría porque se generarán en pocos años miles de puestos de trabajo, cientos en poco tiempo, pero también constituye "un mensaje en España y Europa" porque reforzará la estrategia de la UE en "uno de los sectores más básicos, que está en transformación", de forma que la puesta de la primera piedra es "un acto de confianza en el futuro".

El ministro ha dicho también que 2025 está siendo un año "muy importante" para la automoción porque las ventas en España están creciendo y se está dando una "gran transformación" desde el punto de vista de la movilidad: "Se vende el doble de coches electrificados, avanzamos en puntos de recarga y en la transformación de las grandes compañías".

"Para mí es importante pensar que en las próximas décadas millones de coches en Europa se moverán a partir de las baterías construidas en Figueruelas, un elemento estructural que refuerza la estrategia del Gobierno de España", ha manifestado Hereu, para anunciar que en pocos días el Gobierno central presentará la el Plan Auto 2030, "una apuesta de país".

"Estamos ante el inicio de un proceso de mucha inversión internacional en España por varios factores", ha continuado el titular de Industria, quien ha mencionado "la ubicación geoestratégica y la seriedad de los Gobiernos".

El Gobierno de España ha aprobado esta semana la creación de un comité de inversiones estratégicas para que haya "un diálogo previo para ordenar los procesos de inversión", ha comentado Jordi Hereu, para quien la inversión extranjera es "una aportación muy importante al proceso de reindustrialización" de España y la UE.

Para lograrlo los operadores de otros continentes deben tener "muy claro" que la transferencia de tecnología es "fundamental", también la formación de trabajadores locales, en un "partnership" en el que todos ganan, de forma que "cerrar la economía a la inversión de otros países sería un error estratégico".

Desde el Gobierno de España "apostamos por una economía abierta y a la vez exigente en un diálogo sincero y exigente por ambas partes", ha concluido Hereu.

"CONFIANZA"

El embajador de China en España, Yao Jing, ha felicitado a todos por "los grandes esfuerzos que han realizado" para poner en marcha el proyecto de la gigafactoría, realzando "la confianza" entre ambas partes, indicando que el presidente de China, Xi Jinping, se ha comprometido con el Rey, Felipe VI, a "continuar con la cooperación concreta en muchas áreas, incluyendo la energía renovable, la energía limpia", tras lo que ha destacado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha realizado también "muchos esfuerzos" y ha visitado China en tres ocasiones los últimos tres años.

"El Gobierno chino y diferentes Ministerios también han tenido muy claro que España es un 'partner' estratégico para el futuro", ha incidido el embajador.

Ha mostrado su "aprecio" por quienes impulsan los negocios en Aragón, España y Europa "por su entusiasmo y colaboración con las empresas chinas", añadiendo que "las empresas chinas también han contribuido a la creación de este proyecto". Por último, ha puesto de relieve la apuesta por "la transformación industrial verde".