Los gigantes de los Marqueses de Linares viajan de Calatayud a Linares para desfilar en la ciudad jienense

CALATAYUD (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

Los municipios de Calatayud (Zaragoza) y Linares (Jaén) se unen este miércoles, 27 de agosto, en torno a la figura de José de Murga y Reolid y Raimunda de Ororio y Ortega, Marqueses de Linares, cuya figura inspiró a dos gigantes de la Comparsa de Gigantes, Enanos y Cabezudos bilbilitana, que viajan ahora a la ciudad jienense para desfilar por sus calles.

Los Marqueses de Linares recibieron este título en 1872 por el rey Amadeo de Saboya y fueron uno de los matrimonios más destacados de la burguesía madrileña de la época. Dedicaron parte de su fortuna a la beneficencia a través de la Institución de Caridad Marqueses de Linares que crearon y que sigue existiendo, ha informado el Ayuntamiento de Calatayud.

El matrimonio descansa en la ciudad minera y, en su testamento, legaron a esta localidad de la provincia de Jaén una porción de sus bienes y mandaron que se levantara un hospital y una capilla, en cuya cripta fueron enterrados. Raimunda falleció en 1901 y José, en 1902.

Los Marqueses de Linares también dejaron su huella en la localidad bilbilitana, motivo por el cual esta ciudad los recuerda desde el 31 de mayo de 2014, con la incorporación de dos gigantes con su nombre a la Comparsa de Gigantes, Enanos y Cabezudos de Calatayud.

Estas dos figuras desfilarán este miércoles por las calles de Linares, hasta donde se desplaza una delegación de nueve miembros del Grupo Cultural AJB, que se encarga de cuidar la Comparsa, encabezada por el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda.

La alcaldesa linarense, María Auxiliadora del Olmo, propuso a su homólogo bilbilitano que, dada la relación entre ambos municipios en torno a los Marqueses de Linares, se pudieran acercar y unir en las fiestas que celebra la ciudad andaluza en honor a San Agustín, lo que ha llevado a los gigantes de Calatayud a que sean parte del desfile festivo.

Estos gigantes recorrerán las calles de la ciudad junto a dos enanos sogueros, para contar la importancia de un oficio que fue importante en Calatayud, de la misma manera que la minería lo fue para Linares. Con ellos viaja también el artesano José María Sánchez, en cuyo taller se hicieron las dos figuras.

LOS MARQUESES DE LINARES Y CALATAYUD

En cuanto a la vinculación de los Marqueses de Linares con Calatayud, se remonta a sus estancias estivales en los balnearios próximos de Paracuellos de Jiloca y Alhama de Aragón, donde disfrutaban de sus aguas termales y eran visitados por miembros de la Corporación municipal bilbilitana, que recibían donaciones para la ciudad.

La generosidad de la marquesa llevó al Ayuntamiento a nombrarla Hija Adoptiva en 1892, una distinción que se le entregó al año siguiente, acompañada de un ejemplar lujosamente encuadernado de la 'Historia de Calatayud' de Vicente de la Fuente.

Además, en 1895, se propuso dar su nombre al paseo de la Ronda de Alcántara de Calatayud y también hubo un acuerdo unánime para llamar paseo de los Marqueses de Linares al actual paseo Cortes de Aragón.

Ya en el siglo XX, se acordó regalar al matrimonio una banda azul con el escudo municipal bordado como las que recibían los concejales para los actos oficiales. Costó 159 pesetas, pero no se lo pudieron entregar ya que, debido a su frágil estado de salud de la marquesa, no viajaron a la zona ese verano.

Raimunda de Ororio y Ortega falleció el 27 de octubre de 1902 y el Ayuntamiento de Calatayud envió una corona fúnebre para su funeral, al que asistió asimismo una comisión municipal. Se celebró también una misa en su honor en la Colegiata de Santa María la Mayor.

El 6 de noviembre, el marqués envió un telegrama agradeciendo los gestos de duelo en la ciudad y en el consistorio bilbilitano se hicieron la gestiones para que recibiese la banda. Este detalle fue agradecido por José de Murga con 2.000 pesetas para que se invirtieran en la ciudad como se acostumbraba.