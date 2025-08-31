El Gobierno de Aragón acerca la formación digital a municipios de menos de 2.000 habitantes

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, en un nuevo impulso para reducir la brecha digital en el territorio, ha resuelto la convocatoria de subvenciones del programa Talleres TIC 2025.

Esta iniciativa, destinada a acercar las tecnologías de la información a los habitantes de los municipios más pequeños de la Comunidad, está gestionada por el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública y permitirá la realización de 136 talleres en ocho comarcas aragonesas, con especial atención a personas mayores y colectivos con menor familiaridad con el entorno digital.

Los talleres, con una duración de entre 5 y 6 horas, se impartirán en localidades de menos de 2.000 habitantes y abordarán contenidos prácticos disponibles en el portal oficial del programa. La subvención cubre hasta el 80% de los gastos, con un máximo de 500 euros por taller.

La directora general de Administración Electrónica, María Ángeles Rincón, subraya que estas ayudas "refuerzan el compromiso del Gobierno de Aragón con la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías, especialmente en los municipios que cuentan con menor población y en zonas donde existe una mayor dispersión territorial".

En total, se han concedido 53.389 euros para facilitar la ejecución de estos talleres, que buscan fomentar la inclusión digital en el medio rural aragonés. Las comarcas en las que se desarrollarán estos cursos son: Cinco Villas (30 talleres), Gúdar-Javalambre (30), Campo de Cariñena (21), La Litera (18), Bajo Aragón (15), Somontano de Barbastro (11), Maestrazgo (7) y Sierra de Albarracín (4).

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con una transformación digital inclusiva, garantizando que ningún territorio quede al margen de las oportunidades que ofrecen los nuevos avances tecnológicos. "Con los Talleres TIC buscamos no solo acercar la tecnología, sino también generar confianza entre los usuarios, facilitando que colectivos como las personas mayores se sientan más seguras y autónomas en el uso de herramientas digitales", afirma Rincón.

Las entidades beneficiarias deberán ejecutar los proyectos y presentar la correspondiente justificación de la ayuda antes del 31 de octubre de 2025, conforme a lo establecido en la resolución publicada en el Boletín Oficial de Aragón (n.º 163, de 25 de agosto de 2025).