El Gobierno de Aragón actualiza los precios máximos de la vivienda protegida para "desbloquear" suelos

Soro: El proyecto de vivienda en la Expo "puede hacerse" porque es igual que lo hecho por el Ayuntamiento en Las Fuentes

ZARAGOZA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha anunciado que este jueves, 19 de mayo, se publicará la orden que actualiza los precios máximos de la vivienda protegida en la comunidad autónoma con el objetivo de "desbloquear" los suelos que solo pueden tener ese uso.

En rueda de prensa, ha explicado que es una petición que desde hace tiempo han formulado municipios, promotores y cooperativas, ya que la última actualización es de 2009, lo que hace que construir estas viviendas tengan un coste superior al precio de venta.

Esto ha llevado a que no se haya promovido "prácticamente" vivienda de protección en Aragón, ninguna en las provincias de Huesca y Teruel desde 2017, frente a las 617 que se calificaron en Huesca en 2008 y 184 en Teruel ese mismo año.

En Zaragoza, en los últimos cinco años se han impulsado 600, pero en 2008 fueron 3.983, "casi siente veces". Soro ha señalado como causas de esta situación la crisis económica que comenzó en 2008, la dificultad de acceso al crédito y la falta de actualización del precio máximo desde hace 13 años.

El consejero ha esgrimido que al actualizar precios se contribuirá a "contener" el precio de la vivienda libre por lo que habrá efectos "muy positivos", además de liberar los suelos que no podían usarse para otra cosa. "Ya hay municipios que nos han transmitido que va a haber promoción de viviendas de protección", que estaban esperando a este incremento, igual que promotores y cooperativas.

DEL PENÚLTIMO PUESTO AL SÉPTIMO

Esta subida supondrán, asimismo, que Aragón deje de ocupar el penúltimo puesto en precio máximo de este tipo de viviendas, que es de 1.394 euros el metro cuadrado en el caso de las de régimen general, junto con Cantabria y La Rioja, y solo por delante de Extremadura (1.134), a pasar al séptimo, alcanzando los 1.685 euros el metro cuadrado.

Soro ha aclarado que su modelo no es el de protección y limitar el precio con el que los promotores las venden a particulares, sino incrementar el parque público de vivienda destinado a alquiler asequible y favorecer la rehabilitación. No obstante, "puesto que tenemos mucho suelo reservado para VPO, había que desatascarlo" ya que hasta ahora estaba "prisionero".

CRITERIOS

El consejero ha explicado la situación actual, con un modulo básico de 758 euros por metros cuadrado útil a partir del cuál se determina el precio máximo de la vivienda protegida, teniendo en cuenta el tipo y ámbito territorial.

Ha concretado que en las viviendas de protección de régimen especial, dirigidas a personas cuyos ingresos en la unidad familiar no supere 2,5 veces el IPREM --1.448 euros al mes-- el precio se obtiene de multiplicar el módulo de 758 euros por 1,45, lo que en una vivienda de 90 metros cuadrados y 33 de garaje y trastero hace un precio máximo de 120.687 euros.

Las viviendas de protección de régimen general --para unidades familiares con unos ingresos máximos 4,5 veces el IPREM, es decir, 2.606 euros al mes-- multiplican el modulo por 1,6 y el precio máximo que resulta es de 133.165 euros.

Asimismo, para el régimen tasado --unidades familiares con ingresos hasta 6,5 veces el IPREM, es decir, 3.763 euros al mes-- el módulo se multiplica por 1,8, siendo el precio máximo de 149.811 euros.

Soro ha añadido que existen tres ámbitos territoriales donde esos precios generales se pueden elevan un 20 por ciento, para el denominado grupo A; hasta el 15 en el B, y hasta el cinco en el C.

En 2009, no se incluyó ningún municipio dentro del grupo A, pero sí en el B, a Zaragoza, Jaca, Aísa, Sesué o Chía, donde el precio máximo sube hasta los 153.104 euros; mientras que en grupo C están Huesca, Teruel, Utebo, Perdiguera, Laspuña o Seira, con un máximo de 139.823 euros. "No conocemos los criterios objetivos que llevaron a estas modalidades", ha apostillado Soro.

ACTUALIZACIÓN

El consejero ha indicado que no se ha actualizado el módulo, sino que se ha hecho una revisión en los ámbitos territoriales porque "los establecidos entonces no responden a la realidad, ni a las necesidades actuales".

Para eso, se han aplicado tres criterios: la estructura del sistema de asentamientos de Aragón, que se revisa cada año, asignando los precios máximos en aquellas que son centralidades o asentamientos autosuficientes, excluyendo los núcleos dependientes; el índice sintético de desarrollo territorial, con los mayores precios a los municipios por encima de la media; y la población.

En este último caso, el borrador de orden aplicaba los precios superiores a partir de los 8.000 habitantes, pero tras el proceso de consultas se ha rebajado a los 4.000.

Soro ha dicho que a partir de ahí se han determinado unos porcentajes según el grupo y tipología de vivienda de protección, que llevan a que en el grupo A estén las tres capitales de provincia, donde precio máximo en régimen especial es de 144.817 euros y en general 185.100.

En el grupo B se engloban los municipios con un precio medio de venta nueva en 2021 de más de 1.500 euros el metro cuadrado, quedando incluidas en él Barbastro, Cuarte, Jaca y Utebo. El máximo en régimen especial es de 132.749 euros y en general 179.773.

En el grupo C están el resto de municipios seleccionados, hasta 25, entre ellos, Alagón, Alcañiz, Andorra, Calatayud, Épila, Ejea, Fraga, La Almunia, Tarazona o Zuera. En ellos, los precios son de 126.715 y 166.457, respectivamente.

El resto de municipios de Aragón mantiene los precios máximos de 2009, es decir, 120.681 euros las de régimen especial y 133.165 las de general.

PROCESO

El consejero ha indicado que la orden entrará en vigor un mes después de su publicación, si bien al día siguiente, se abre un plazo de tres meses para que los promotores que ya habían solicitado la calificación provisional puedan aplicar los nuevos precios, siempre que no se les haya concedido ya la calificación.

Soro ha indicado que los nuevos precios se aplicarán a las nuevas promociones, mientras que las segundas y ulteriores transmisiones en viviendas ya construidas se regirán por el previsto por la normativa en cuyo régimen se calificaran.

Ha detallado que tras elaborar el borrador se dio audiencia a todos los municipios afectados y el 18 de abril se reunión a la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Vivienda, con la asistencia de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, entidades financieras, asociaciones de promotores, asociaciones de cooperativas, asociaciones de consumidores y sindicatos.

"Todos los ayuntamientos que han contestado y todos los sectores se han mostrado de acuerdo con actualizar precios", si bien han planteado alegaciones los ayuntamientos de Huesca, que solicitó la revisión anual de los precios máximos, La Almunia de Doña Godina y La Muela, que, junto a otras entidades han pedido rebajar de los 8.000 a 4.000 habitantes.

OTRAS ACCIONES

Por otra parte, el consejero ha enfatizado que Suelo y Vivienda de Aragón no promovía vivienda desde hace 13 años y ahora está impulsado una promoción en los suelos de La Merced de Huesca, con una primera fase de 27. Ha mencionado otras acciones, como ayudar a municipios a rehabilitar sus viviendas para luego destinarlas a alquiler asequible. Ha comentado que en 2021 se ha actuado en 22 y en 2022 se llegará a unas 55.

También se ha referido a las actuaciones en Zaragoza, una residencia para jóvenes en la avenida de los Pirineos y viviendas de alquiler en la Expo.

Sobre este último proyecto, ha esgrimido que lo que se plantea es un equipamiento social y de residencia colectiva, "que es lo mismo que ha hecho el Ayuntamiento en Las Fuentes" por lo que con el planeamiento en vigor "se puede hacer" en la Expo. "Es lo mismo, no habrá problema".