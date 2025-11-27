El Gobierno de Aragón adjudicará un nuevo lote de viviendas en Avenida Cataluña y Picarral en diciembre

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas. - DGA.

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que en diciembre se adjudicará un nuevo lote de viviendas públicas en la ciudad de Zaragoza, con 496 viviendas en la Avenida de Cataluña y el Picarral.

"Este Gobierno, en 27 meses, ya ha adjudicado o puesto en marcha 2.900 viviendas, sin ningún género de dudas un récord histórico", ha aseverado.

También ha avanzado que se pondrá en marcha el programa 'Más 3.000' con vivienda pública de alquiler asequible con opción a compra en 10 años, 36 en Utebo, 25 en Alagón y 45 en Figueruelas, sumando en total 3.000 viviendas en 27 meses, "un récord sin precedentes", una cifra que el Ejecutivo seguirá incrementando.

Azcón, que ha comparecido ante el Pleno a petición propia, ha señalado que la vivienda es "el principal problema" de Aragón y España ya que el precio "ha experimentado una subida muy importante, consecuencia del desequilibrio entre oferta y demanda", remitiéndose a los datos del Banco de España, que indican que hay un déficit de 700.000 viviendas, con "una presión constante sobre los precios", lo que es "especialmente preocupante para los jóvenes". El proyecto de ley de presupuestos de 2026 recogerá la reducción en un 50% del impuesto de transmisiones patrimoniales para los jóvenes.

"El escenario es complejo y no se va a resolver con medidas populistas", ha considerado Azcón, rechazando la intervención en los precios y apostando por generar más oferta, de ahí el desarrollo a "la mejor política de vivienda que se está haciendo en toda España", con el objetivo de impulsar 5.000 viviendas en la Comunidad Autónoma al final de la legislatura.

"Frente a las propuestas de miles y miles de viviendas del Gobierno anterior y las que acabaron, este Gobierno ha impulsado ya 2.340 viviendas", una cifra que seguiría aumentando si el Gobierno de España cediera los suelos "ociosos" para levantar otras 2.000, ha continuado Azcón, quien ha recordado que la sociedad pública SVA construirá 500 viviendas asequibles para trabajadores del sector del turismo en 43 municipios, como Beceite o Villanúa.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que "no hay mejor política contra la despoblación" como facilitar el acceso a la vivienda, lo que ha llevado a iniciar un plan de vivienda para los pequeños municipios y las ciudades también.

"Estamos orgullosos después de décadas de parálisis de haber desbloqueado el proyecto de Arcosur", donde en los próximos años se construirán 17.000 viviendas, de las que 1.000 serán a precios asequibles, impulsadas por el Gobierno de Aragón, con lo recaudado de los grandes proyectos de inversiones empresariales, que "ya están generando un retorno muy positivo para los aragoneses", 50 millones que se destinarán a vivienda asequible.

"PRIORIDAD"

"La política de vivienda es una prioridad para el Gobierno de Aragón", ha aseverado el presidente, quien ha defendido el "éxito" de la colaboración público-privada para "dar solución a los aragoneses, especialmente a los jóvenes".

El presidente de la Comunidad Autónoma se ha dirigido al PSOE para decir que "su política de vivienda está siendo un fracaso" y que en la etapa de Pedro Sánchez el precio de la vivienda se ha multiplicado, añadiendo que el Gobierno regional anterior no dejó "ni un programa preparado" en materia de vivienda para esta legislatura. Ha dejado claro que no aplicará la declaración de zonas tensionadas.

"Cuando ustedes han fracasado en política de vivienda, salen a darnos lecciones", ha ironizado Azcón, en alusión a los socialistas. Ha recordado que fue el alcalde de Zaragoza José Atarés firmó el desarrollo de 24.000 viviendas en Arcosur con los votos en contra de CHA. Ahora "se van a hacer equipamientos como no se ha hecho nunca en Arcosur", ha subrayado.

También ha dicho que el Gobierno está construyendo vivienda en el territorio "como no se había hecho nunca" y he realzado la "política seria de vivienda en el territorio" que está llevando a cabo el Ejecutivo que preside.

"PRIVATIZAR LA VIVIENDA"

En el turno del PP, su portavoz, Fernando Ledesma, ha dicho que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha centrado su política de vivienda en "prometer" durante siete años, pero la vivienda "es cada vez más cara y más cara".

"Siete años y la promesa de 244.000 viviendas, y en realidad hemos detectado a siete personas que han salido beneficiadas de viviendas públicas, la primera Jéssica, que tuvo un pisito cerca de Ferraz, puro socialismo", ha continuado, mencionando también al hermano de Sánchez, quien "vivía en Moncloa a costa de todos los españoles mientras decía vivir en Portugal", y al ministro de Transportes, Óscar Puente, "que se ha gastado un millón de euros en reformar una vivienda", y Santos Cerdán.

El portavoz del PSOE, Fernando Sabés, ha asegurado que "privatizar la vivienda es mercantilizar la vida de la gente", ha criticado la ley del suelo de José María Aznar, espetando a Azcón que "regresa a ese pasado", frente a lo que ha aseverado que "la vivienda es un derecho y necesita que no caiga en manos de los especuladores, los de siempre".

Ha criticado que el Gobierno de Azcón "pone la alfombra roja" a los promotores, que dejan "las migajas". Sobre Arcosur, ha destacado las limitaciones de suelo y ha reivindicado que se dote a este barrio de servicios. "Su modelo de plan de vivienda está llevando a que en dos años haya subido el alquiler en Zaragoza un 23 por ciento", ha enfatizado, defendiendo "la vivienda para vivir", no para especular.

Desde Vox, Alejandro Nolasco, ha reclamado a Azcón el protocolo de Arcosur. Ha dicho que "es cierto que están haciendo más cosas en vivienda" que el Gobierno anterior, cuya gestión "era fácilmente superable", pero ha preguntado si estas políticas permiten "que los aragoneses puedan acceder a una vivienda digna y la realidad es que no", por lo que "Aragón vive una situación crítica".

Ha llamado la atención sobre el aumento de los precios y ha atribuido las tensiones en el mercado a la inmigración. Ha alertado del el uso de suelos dotacionales para vivienda y ha expresado que "Arcosur está en pañales y le están quitando los suelos dotacionales". "No aceptamos su modelo de micropisos para alquiler ni el co-housing", le ha indicado, abogando por construir más y crear suelo finalista, tras lo que ha tildado de "robo" los impuestos que se pagan por la compra de vivienda.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha preguntado "en qué condiciones" se va a construir vivienda y ha apoyado la creación de un parque público para alquiler, defendiendo que "esas viviendas públicas lo sean de verdad, sin puertas traseras hacia la privatización futura, sin letra pequeña, sin crear guetos y sin estigmatizar".

Ha intervenido en representación de Aragón-Teruel Existe su portavoz, Tomás Guitarte, quien ha reclamado a Azcón que aporte a los grupos el protocolo de construcción de viviendas en Arcosur y ha tildado la política de vivienda del Gobierno de Azcón de "desacertada".

"Le falta valentía y le sobran marketing, fotos y sectarismo ideológico", ha reprochado el diputado de Podemos, Andoni Corrales, a Azcón, rechazando la conversión de la Comunidad Autónoma en "Zaragón" para conseguir "el anhelo de la ciudad de un millón de habitantes" y le ha exigido que implemente políticas de vertebración del territorio.

Desde IU, Álvaro Sanz ha espetado a Azcón que no habla de vivienda, sino de mercado, "que es lo suyo" y es "contrario al derecho a techo, una cuestión empírica", añadiendo que el Ejecutivo "ha olvidado el territorio".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha señalado que "los Ayuntamientos en el territorio siguen teniendo problemas con la adjudicación de las obras", ha pedido que se flexibilicen las ayudas y ha comentado que algunos alcaldes "no encuentran una empresa que haga las obras".