El Gobierno de Aragón amplía en 940.000 euros las ayudas para impulsar la inversión productiva en tecnologías limpias

La ampliación se publica este lunes en el Boletín Oficial de Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha ampliado en 940.000 euros las ayudas a impulsar la inversión productiva en tecnologías limpias. Una convocatoria que pasará en 2025 de los 3,6 millones de euros a los 4.540.000 euros.

El aumento de partida, cuya orden se publicará mañana en el Boletín Oficial de Aragón, supondrá poder atender gran parte de las múltiples solicitudes empresariales que han sido desestimadas por rebasarse el crédito inicialmente previsto en la convocatoria. La resolución definitiva será publicada en los próximos días.

La convocatoria de las ayudas para que las empresas puedan acometer inversiones productivas en tecnologías limpias y eficientes se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el 8 de agosto. El programa, financiado al 100% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, estará vigente de 2025 a 2027 con un presupuesto total de 13,6 millones de euros.

A dicha convocatoria se pudieron presentar las empresas establecidas en la comunidad y las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, con un máximo de 500.000 euros por entidad beneficiaria.

El objetivo de las ayudas es respaldar inversiones iniciales para el desarrollo o la fabricación de tecnologías fundamentales, o bien para reforzar sus cadenas de suministro. Están especialmente orientadas a sectores como el almacenamiento de energía, la descarbonización industrial, los materiales avanzados, el reciclaje o la economía circular.

Para el director general de Política Económica, Javier Martínez, el aumento presupuestario responde "a la alta demanda de las empresas aragonesas. Nos ha sorprendido muy positivamente la buena acogida y eso se debe al buen momento de la economía aragonesa que está en uno de los mejores momentos de su historia con perspectivas más que positivas. Por ello en 2026 aumentaremos significativamente la cantidad de la convocatoria".

Martínez ha destacado asimismo el compromiso empresarial "con la sostenibilidad. Es un compromiso de Gobierno apoyar procesos como descarbonización de la economía y la ambición de las empresas con las solicitudes realizadas demuestra que la empresa aragonesa coincide con la idea que tenemos como Gobierno".