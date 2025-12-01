El Gobierno de Aragón amplía el presupuesto de Volveremos 2025 hasta los 5 millones de euros

La vicepresidenta Mar Vaquero visita el Mercado Delicias. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha ampliado hasta los cinco millones de euros el presupuesto de 2025 del programa de apoyo al comercio local Volveremos. Se podrá generar un 20% de saldo autonómico todos los miércoles y viernes hasta agotar presupuesto.

Los 634.000 de ampliación se repartirá entre los 62 municipios adheridos a la campaña conforme a los criterios establecidos. Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, en la visita realizada este lunes al Mercado Delicias de Zaragoza.

Para Vaquero, "en un momento de aumentos generalizados de precios, tenemos que ayudar a los ciudadanos y a los comerciantes. Volveremos es la mejor medida antiinflación".

Asimismo, la vicepresidenta ha indicado asimismo que "aumentar la partida va a permitir derivar gasto de las plataformas al comercio local. Hay mucho consumo en plataformas que con esta medida se queda en las 62 localidades que participan en el programa".

BALANCE VOLVEREMOS 2025

Vaquero ha aprovechado la visita para hacer balance de las tres campañas realizadas del programa Volveremos en 2025. En total, los 3.300 comercios que han participado han generado compras por un valor superior a los 80 millones de euros y han sido unos 130.000 ciudadanos los que han hecho unas 871.000 transacciones.

Se han generado 9.5 millones de euros en saldo del cual todavía queda 4,8 millones de euros en las billeteras. El saldo acumulado se puede gastar hasta el 31 de diciembre.

Para la vicepresidenta, "las cifras demuestran que nuestra apuesta es un éxito". "Cada vez hay más ciudadanos y comercios que usan la aplicación: en 2025 hemos batido todos los récords con 80 millones de euros vendidos en el comercio local", ha resumido.