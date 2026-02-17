El Gobierno de Aragón amplía a la Ribera Baja el dispositivo de vigilancia ante la crecida ordinaria del Ebro

Reunión de coordinación ante la crecida ordinaria del Ebro en el 112 Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La crecida ordinaria del Ebro se desarrolla según lo previsto y sin que se registren, por el momento, graves afectaciones. El Gobierno de Aragón ha ampliado este martes su dispositivo de vigilancia sobre el terreno y el helicóptero del 112 ha realizado un vuelo de reconocimiento para comprobar desde el aire que no hay graves daños.

Los técnicos de Protección Civil han vuelto a visitar, aguas arriba, las localidades entre Alagón y Zaragoza por las que pasó este lunes la punta de la crecida y han hecho un primer reconocimiento, en la Ribera Baja, donde esta punta llega a lo largo de la jornada de este martes. En concreto, aguas abajo se han revisado las localidades de Pastriz, El Burgo de Ebro, Villafranca de Ebro, Fuentes de Ebro y Pina de Ebro.

El Centro de Emergencias no ha registrado hasta el momento graves incidencias relacionadas con esta crecida ordinaria y mantiene el contacto con los municipios que podrían verse afectados. No obstante, se está prestando especial atención a las motas de El Burgo y Villafranca.

En parte, según ha trasladado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los daños se han minimizado con respecto a episodios anteriores gracias a las obras de mejora que se han hecho en las riberas del Ebro.

El Gobierno de Aragón mantiene activado en fase de alerta el Plan de Inundaciones (PROCINAR) y esta mañana ha mantenido una nueva reunión de coordinación en la Sala de Crisis del 112, presidida por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y a la que se han incorporado representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la empresa pública Sarga.

Desde la CHE han precisado que el pico de la crecida ha llegado este martes a Zaragoza, donde está previsto que se mantenga hasta el próximo jueves o viernes con unos niveles que oscilarán entre los 1.400 y los 1.500 metros cúbicos por segundo.