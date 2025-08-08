El Gobierno de Aragón ampliará el CRA 'Montearagón' en Chimillas (Huesca) con una inversión de 619.000 euros

HUESCA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha sacado a licitación las obras para ampliar el edificio escolar del CRA 'Montearagón' de la localidad oscense de Chimillas. Los trabajos supondrán una inversión de 619.137,85 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de doce meses.

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el 5 de septiembre, en el Servicio Provincial de Educación en Huesca.

Debido al incremento del alumnado en este centro durante los últimos años, y a la previsión de que la tendencia continuará en los próximos cursos, se hace necesaria la ampliación de la escuela. El centro dispone de un aula de primaria de 54,09 metros cuadrados, donde se imparten los niveles de primero, segundo y tercero; otra aula de primaria de 17,40 metros cuadrados, para los niveles de cuarto, quinto y sexto; y una clase de infantil, de 34,80 metros cuadrados.

Con la ampliación de espacios se utilizará el aula de 17,40 metros cuadrados para desdobles y funciones más acordes a sus dimensiones, como para el apoyo y refuerzo pedagógico del alumnado, para atender a las familias en tutorías o para intervenciones del equipo de orientación con el alumnado.

De este modo, el centro quedará configurado en cuanto al número de unidades por tres aulas de primaria, una de infantil y una de desdoble. Asimismo, se contempla la ampliación de la zona de comedor, la creación de aseos y unificar la cubierta.