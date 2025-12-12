El Gobierno de Aragón ayudará con 300.000 euros a los negocios afectados por el desalojo de Santa Clara en Huesca

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la pasada rueda de prensa tras el Consejo de Gobienro. - FABIAN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, publicará en los próximos días una orden dotada de 300.000 euros en ayudas destinadas a las empresas y autónomos, cuya actividad económica se ha visto afectada por el desalojo de los bloques de viviendas de la plaza Santa Clara de Huesca, según ha avanzado este viernes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, durante su visita a las instalaciones del Planetario de Huesca.

La orden, cuyo importe puede ser ampliable, verá agilizada su tramitación bajo el paraguas de la convocatoria marco ideada por el Ejecutivo autonómico a raíz de los últimos episodios de inclemencias climatológicas.

"Hemos podido conocer los seis negocios, actividades económicas que están afectadas y esperemos que con estas cantidades se puedan cubrir esos daños y si no, son órdenes que siempre son ampliables", ha explicado Vaquero, que ha subrayado el compromiso del Ejecutivo aragonés para que los negocios afectados "puedan reiniciar cuanto antes su actividad".

Los conceptos a los que irán dirigidas esas ayudas esperan incluir todos los daños que se puedan derivar de la interrupción de la actividad, como el arrendamiento para el restablecimiento de la actividad económica, el arrendamiento de la hipoteca del local actual, en el caso de que se vea suspendida la actividad y tengan que seguir pagando.

Además, ha detallado que se incluirán "los gastos derivados del traslado de enseres de mobiliarios para seguir desarrollando la actividad, incluso también el lucro cesante por haber tenido que interrumpir esta actividad a lo largo de este tiempo".

"Son autónomos, queremos estar muy cerca de ellos y así también complementar la actividad y la labor que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Huesca, que quiero una vez más agradecer", ha remarcado.

En ese sentido, la vicepresidenta ha destacado la importancia de que los vecinos que se hayan visto afectados "sientan que tienen a su alcaldesa, a los concejales que realmente se están implicando, a los funcionarios del Ayuntamiento que están llevando a cabo esa labor y ese seguimiento y queremos que también desde el Gobierno de Aragón podamos aportar esa ayuda".

En cuanto a las ayudas para aquellos vecinos que no cuentan en la zona con un negocio, Vaquero ha explicado que la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha estado en contacto también con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, para valorar a través de emergencias todos y cada uno de los daños que puedan entrar en cuestiones como el alquiler.