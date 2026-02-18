El Gobierno de Aragón celebrará en Fraga el Día Europeo del teléfono único de emergencias 112

El Día Europeo del 112 se celebrará en Fraga este domingo con varias actividades. - GOBIERNO DE ARAGÓN

FRAGA (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón celebrará en Fraga este domingo, día 22 de febrero, el Día Europeo del teléfono único de emergencias 112 con una jornada participativa en la que quiere acercar este servicio esencial a toda la comunidad. Así, entre las 11.00 y las 14.00 horas en el Pabellón del Sotet, se instalarán más de 40 vehículos de emergencias, entre ambulancias, coches y motos de policía, camiones de bomberos y de la Unidad Militar de Emergencias.

También habrá numerosas actividades dirigidas al público familiar, especialmente el infantil, para visibilizar la importancia del 112 como instrumento de coordinación de todos los servicios operativos ante situaciones de emergencia.

Cerca de un centenar de personas colaborarán en esta jornada para dar a conocer el trabajo del 112 Aragón y la coordinación entre todos los servicios de emergencias que operan en la comunidad. En concreto, participarán Policía Local de Fraga, bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, Policía Nacional, Unidad de Policía Adscrita al Gobierno de Aragón, Guardia Civil, Voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, 061 Aragón, Unidad Militar de Emergencias, INFOAR, la asociación DYA Zaragoza y 112 Aragón.

A lo largo de la mañana se han programado diferentes actividades, como una exhibición de unidades caninas de la Policía Nacional, una demostración de drones o un simulacro en el que se excarcelará de un vehículo a un accidentado, que será trasladado posteriormente por el helicóptero del 112.

24 HORAS, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

El Centro de Emergencias 112 Aragón, adscrito a la Dirección General de Interior y Emergencias, está operativo las 24 horas, todos los días del año. Su cometido principal es la movilización y coordinación de los diferentes servicios que deben intervenir ante la llamada de un ciudadano en caso de emergencia, de manera que, con una única llamada, el alertante tiene acceso a policías, sanitarios, bomberos o protección civil.

La llamada al 112 es gratuita y se puede efectuar incluso sin cobertura del operador habitual de telefonía, siempre que haya cobertura de alguna otra compañía.