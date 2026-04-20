El Gobierno de Aragón concede 229.605 euros en ayudas a entidades sociales para actividades de educación permanente

Archivo - Dos centros de Educación de Personas Adultas de Teruel ofrecerán los nuevos cursos de acceso directo a ciclos formativos - CPEPA RÍO GUADALOPE - Archivo

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas de iniciativa social y ciudadana sin ánimo de lucro para la realización de actividades de educación permanente, con una dotación global de 229.605,88 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo favorecer el acceso a la formación de personas adultas, especialmente de colectivos con mayores dificultades de inserción social y educativa, y complementar la oferta formativa de los Centros Públicos de Educación de Personas Adultas (CPEPA) en el territorio aragonés.

Con esta convocatoria, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte reafirma su compromiso con la educación a lo largo de la vida, entendida como una herramienta clave para la inclusión social, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo personal de la ciudadanía aragonesa.

La resolución, que se ha publicado ya en el BOA, concede financiación a proyectos en tres ámbitos: formación inicial para personas adultas, tanto para grupos de personas sin discapacidad como con discapacidad, y enseñanzas de español como lengua nueva, dirigidas principalmente a población inmigrante.

Para su valoración, se han tenido en cuenta entre otros criterios la calidad pedagógica de los proyectos, la metodología empleada, la orientación educativa, las instalaciones, el ámbito territorial de actuación y la coordinación con los centros públicos de educación de personas adultas.

En el ámbito de la formación inicial para personas adultas sin discapacidad, se han concedido subvenciones a Fundación Ramón Rey Ardid, Fundación El Tranvía, Fundación Adunare, Fundación Dolores Sopeña, Fundación Federico Ozanam o la cooperativa de iniciativa social Kairós, con un importe total que supera los 102.000 euros.

OTRO PROGRAMA

Por su parte, los programas de formación inicial para personas adultas con discapacidad recibirán más de 109.000 euros, beneficiando a entidades de las tres provincias aragonesas, como son Fundación Aspace Zaragoza, Fundación Agustín Serrate, Asociación Utrillo, Fundación DFA, Fundación ADISLAF Cariñena, Fundación ADISLAF Caspe, Atadi Teruel, Asadme Teruel y Atadi Alcañiz y Asociación Guayente Centro El Remos, lo que refuerza la apuesta del Departamento por una educación inclusiva y adaptada a las necesidades específicas de cada colectivo.

Asimismo, la enseñanza de español como lengua nueva contará con una financiación que ronda los 21.000 euros, destinada a proyectos impulsados por las entidades Fundación El Tranvía, Fundación Ramón Rey Ardid, Fundación Adunare, Federico Ozanam, Asociación Os Zagales y Fundación Dolores Sopeña.

Con estas ayudas, se financiarán las actividades desarrolladas a lo largo de este curso escolar y hasta el próximo 30 de junio, adscritas a un Centro Público de Educación de Personas Adultas, lo que garantiza su integración en el sistema educativo y su adecuada supervisión