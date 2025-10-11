Gobierno de Aragón y Consejo Aragonés de Cámaras sellan hasta 2028 los planes de competitividad e internacionalización

La firma se ha realizado en la Biblioteca de la Cámara de Comercio de Zaragoza - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras han firmado el convenio para mantener hasta 2028 los planes camerales de Competitividad e Internacionalización.

El Plan Cameral de Competitividad está dotado con 478.450 euros e incluye dos líneas de actuación relacionadas con los sectores comercial, ferial y artesanal de la comunidad que según reza el texto del convenio "fomentan la economía local y regional".

El nuevo plan ha aumentado su dotación desde los 180.000 euros anteriores para realizar acciones específicas que ayuden al crecimiento en cada uno de los sectores referidos.Por su parte, el Plan Cameral de Internacionalización tiene una dotación de 686.400 euros con cuatro ejes.

El primer de ello pasa por identificar los mercados y sectores en los que se va a focalizar la actividad. También se busca establecer una relación de asesoramiento y mejora de la operativa internacional con las empresas. El apoyo para la generación de talento y la capacitación de personas requeridas por las empresas para sus procesos de internacionalización. Y, por último, informar y comunicar a las empresas del conjunto de las acciones ofrecidas en el marco del plan cameral.

Para Carmen Herrarte en Aragón "tenemos mucha suerte con las cámaras que tenemos, siempre van un paso por delante. Hay quien ante una nueva situación elige esconder la cabeza bajo la tierra como un avestruz y otros, como las cámaras, van un paso por delante. Para ir por delante hace falta trabajar con rigor, valentía y vocación de servicio público".

Por su parte, el presidente de Cámara Zaragoza y vicepresidente de las Cámaras aragonesas, Jorge Villarroya, ha expresado su satisfacción por la firma de estos planes, que "representan un impulso decisivo para fortalecer el tejido empresarial y contribuir al desarrollo económico de Aragón, reafirmando así la eficacia y utilidad de las Cámaras como herramienta al servicio de las empresas y del territorio".