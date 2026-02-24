El Gobierno de Aragón contrapone la "diligencia" en las obras autonómicas a la "lentitud" de las estatales

El consejero Octavio López ha supervisado las obras junto al alcalde de Sástago, Jorge Casanova; el director generral de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio, y responsables de la empresa concesionaria. - GOBIERNO DE ARAGÓN

SÁSTAGO (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial en funciones del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha contrapuesto este martes la "planificación, diligencia y ejecución en plazo" de las obras autonómicas frente a "la lentitud, la falta de diligencia e, incluso, la parálisis" en aquellas que dependen del Estado.

Así lo ha asegurado López en una visita a las obras de la variante de Sástago (Zaragoza), incluida en el Itinerario 1 del Plan Extraordinario de Carreteras, que presenta un grado de ejecución por encima del 70%, ha informado el Ejecutivo autonómico.

"Hoy estamos aquí para comprobar el buen ritmo de las obras de una actuación importante que va a beneficiar a los conductores y a los vecinos de Sástago, por cuanto va a mejorar la seguridad vial en el núcleo urbano y va a reducir los niveles de ruido y contaminación en el mismo", ha destacado el consejero en funciones en relación a la variante, que se pondrá en servicio antes del verano, y "cuyo ritmo contrasta con las obras que dependen del Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro de Transportes en nuestra comunidad autónoma".

En este sentido, se ha referido a actuaciones como la A-68, cuyo único tramo en obras entre El Burgo y Fuentes de Ebro presenta "un ritmo mortecino, por no hablar del resto de tramos de esa necesaria autovía que ha de vertebrar el Bajo Aragón y la salida al Mediterráneo".

Además, López ha vuelto a criticar la situación vivida de nuevo el pasado fin de semana en el único tramo sin desdoblar de la A-23 entre Lanave y Sabiñánigo, donde "miles de conductores se vieron atrapados durante horas en largas retenciones sin que el Ministerio haya recogido el guante lanzado por el Gobierno de Aragón para colaborar y reducir de 60 a 36 meses las obras y acabar cuanto antes con una situación que se repite cada vez que hay alta afluencia a las estaciones de esquí del Pirineo aragonés, restando competitividad y dañando la imagen de Aragón entre quienes acuden procedentes de otros territorios y lastrando la movilidad de los habitantes de la zona".

UNA NUEVA CARTA A ÓSCAR PUENTE

Así, ha pedido que se reactiven cuanto antes las obras de la variante de Sabiñánigo, que también afectan negativamente a la fluidez del tráfico en esa zona del Alto Aragón y al "escaso ritmo" en las obras de la N-330 en Teruel, germen de la futura A-40, de la que el Gobierno central "no compromete ni plazos ni inversión, al igual que ocurre con la A-25 para conectar la A-23 en Monreal del Campo con la A-2 en la provincia de Guadalajara".

"Nosotros intentamos en la primera y única reunión bilateral que tuvimos en diciembre de 2024 que el Ministerio se comprometiera con todas estas actuaciones, pero no conseguimos arrancar compromisos al respecto, ni nos han vuelto a llamar para hablar de todo ello", ha recordado Octavio López, quien ha asegurado "no tirar la toalla", por lo que se volverá a dirigir por carta al ministro, Óscar Puente, para solicitarle que "tenga consideración con todas estas obras que Aragón necesita para apuntalar su despegue económico y profundizar en su cohesión territorial".

En esa misiva, el consejero de Fomento en funciones incluirá la exigencia de que se dé celeridad a las obras ferroviarias que el Ministerio está ejecutando en Aragón y que, a día de hoy, presentan "considerables retrasos que lastran la movilidad de los ciudadanos y el transporte de mercancías por ferrocarril".

En este apartado, ha apuntado que la adecuación de túneles y pasos superiores para autopista ferroviaria en la línea convencional entre Madrid-Zaragoza deberían haber finalizado en diciembre, que el Ministerio las retrasó hasta marzo y que "ahora vemos publicado que se retrasarán aún más, y que en la línea entre Teruel y Sagunto, más de lo mismo".

"Tras un año cortada, no tenemos plazo de reapertura con el consiguiente daño para los viajeros que han de realizar el trayecto en autobús", ha lamentado.

LA VARIANTE DE SÁSTAGO, ANTES DEL VERANO

En su visita a la localidad zaragozana de Sástago, Octavio López ha supervisado las obras de la variante que va a permitir descongestionar de tráfico, ruido y contaminación el núcleo urbano de aquí a pocos meses, pues su finalización está prevista en el primer semestre de 2026.

Se trata de una nueva calzada de 1.250 metros de longitud que dispondrá de una anchura de ocho metros y gozará de todas las medidas de seguridad en cuanto obras de drenaje y señalización vertical y horizontal.

Su inversión asciende a 2 millones de euros y va a permitir liberar de tráfico pesado a la travesía, ya de por sí "angosta y muy estrecha", hasta el punto de que en un tramo está regulada por un semáforo que da paso alternativo.

Una obra importante que va a beneficiar a los conductores y a los vecinos de Sástago, en tanto va a mejorar la seguridad vial en el núcleo urbano: "Hay que tener en cuenta que al menos un centenar de vehículos pesados atraviesan cada día este tramo urbano, un 15% del tráfico total, y todos esos vehículos pesados y parte de los turismos que no tienen como destino Sástago se desviarán por la variante", ha concluido el consejero en funciones.