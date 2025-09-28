El Gobierno de Aragón crea el Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y la Adolescencia - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo aragonés ha aprobado el Decreto por el que se regula la creación del Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y la Adolescencia de Aragón, un órgano colegiado de representación y participación de niñas, niños y adolescentes que actuará como canal de comunicación permitiéndoles expresar sus opiniones y trasladar sus preocupaciones.

Dicho consejo se configurará como un espacio de interlocución con las instituciones públicas, destinado a garantizar el derecho de la infancia y la adolescencia. Asimismo, fomentará la implicación activa de este colectivo en la sociedad, favoreciendo la sensibilización sobre la importancia de su participación.

El Decreto que autoriza la creación del órgano, aprobado este viernes en Consejo de Gobierno, regulará la composición, funciones y régimen de funcionamiento del órgano colegiado.

Este estará integrado por representantes de entre 8 y 16 años, elegidos entre los consejos locales de infancia y adolescencia de Aragón. También incorporará mecanismos de accesibilidad y apoyos técnicos para asegurar una participación efectiva e inclusiva.

Entre sus funciones destacan la posibilidad de proponer iniciativas y recomendaciones a las administraciones, colaborar en planes y programas que afecten a la infancia y establecer vínculos con otros órganos de participación infantil a nivel autonómico y estatal, entre otras.

En cuanto al funcionamiento del mismo, el Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia se apoyará preferentemente en medios electrónicos, combinando reuniones presenciales y a distancia, lo que permitirá la participación en igualdad de condiciones desde todo el territorio aragonés.

Además, la norma refuerza la protección de datos personales de los integrantes y establece que el Consejo deberá constituirse en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor del Decreto.

Con la creación de este Consejo, Aragón da un paso decisivo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 --ratificada en España en 1990--.