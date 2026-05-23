El Gobierno de Aragón declara la Iglesia de San Martín de Tours de Uncastillo como Bien de Interés Cultural

Iglesia de San Martín de Tours en Uncastillo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

UNCASTILLO (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha declarado la Iglesia de San Martín de Tours, ubicada en la localidad zaragozana de Uncastillo, como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, conforme a la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

Por resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural se inició en julio de 2025 el procedimiento que ha llevado a la declaración de la Iglesia de San Martín de Tours como BIC.

Asimismo, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza informó favorablemente la declaración en su sesión de febrero de 2026 y el Consejo de Gobierno la ha aprobado en su reunión de esta semana.

Los primeros documentos conocidos que hacen referencia a este templo son una permuta de fincas entre los clérigos de Santa María de Uncastillo y los de San Martín, fechados en 1155 y 1161.

No obstante, indicios arquitectónicos y escultóricos, como la portada sur o el tímpano de acceso a la torre, indican una fecha más temprana para la construcción de un centro románico, no muy alejado del momento constructivo de la catedral de Jaca, entre finales del siglo XI y principios del siglo XII.

La iglesia experimentó cambios en su construcción hasta el siglo XVIII y su primer claustro es de 1264. Fue capilla real hasta 1250, año en el que Pedro III la cedió al obispo de Pamplona.

En 1969 se inició un proceso de restauración, dirigido por el arquitecto Francisco Pons Sorolla, que se prolongó durante la década siguiente y que supuso el derribo de la sacristía.

El templo actualmente está desacralizado y en 1999 se instaló en su interior el Centro de Interpretación de Arte Sacro del Prepirineo, en el que se exponen retablos, esculturas y objetos litúrgicos procedentes de Uncastillo y de otras parroquias de la Diócesis de Jaca.