Senda de los Cazadores en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno autorizó este miércoles la continuación de la colaboración con Fundación Ibercaja para fomentar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida o con cualquier otro tipo de discapacidad a los espacios naturales de la Comunidad.

Se realiza mediante una adenda al Protocolo General de Actuaciones y la modificación permite prorrogar la vigencia del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2029.

Este acuerdo, promovido a través de la colaboración entre el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, el Departamento de Bienestar Social y Familia y Fundación Ibercaja, tiene como objetivo facilitar que todas las personas puedan disfrutar del patrimonio natural y paisajístico de Aragón en condiciones de igualdad, superando las barreras que pueden presentar la orografía y los accesos a determinados entornos naturales.

El protocolo contempla el desarrollo de iniciativas para crear y adaptar accesos e itinerarios accesibles y alternativos, así como miradores y plataformas de observación dotados de rampas y barandillas adaptadas.

También incluye la adecuación de áreas de descanso y la incorporación de señalización y recursos accesibles, como audioguías, pantallas táctiles y aplicaciones móviles con información sobre los ecosistemas y la fauna local.

La prórroga permitirá seguir impulsando esta línea de colaboración institucional y social, orientada a ampliar las oportunidades de acceso y disfrute de la naturaleza, promover la autonomía personal y avanzar hacia unos espacios naturales más inclusivos. El protocolo tiene carácter programático y declarativo, sin efectos jurídicos vinculantes ni repercusiones económicas.