El Gobierno de Aragón impulsa con 2 millones de euros la mejora de las estaciones de esquí de Teruel

Estas ayudas permiten impulsar inversiones estratégicas para mejorar los sistemas de innivación y reforzar la calidad de las instalaciones. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, ha resuelto la convocatoria de ayudas para favorecer la inversión en infraestructuras, equipamientos e instalaciones vinculadas a la implantación y mantenimiento de sistemas de innivación artificial en los centros de esquí alpino y de fondo en la provincia de Teruel para el año 2026, convocadas por Orden PEJ/158/2026, de 30 de enero. El presupuesto de esta convocatoria es de 2 millones de euro y se financiará hasta el 100% de la actuación.

El gerente del IAF, Daniel Rey, ha destacado que "estas ayudas permiten impulsar inversiones estratégicas para mejorar los sistemas de innivación y reforzar la calidad de las instalaciones, contribuyendo así a consolidar la actividad de los centros de esquí de la provincia de Teruel".

Los beneficiarios de estas ayudas serán personas jurídicas titulares de estaciones de esquí alpino y de fondo ubicadas en la provincia de Teruel. Las solicitudes deberán referirse a actuaciones completas o a fases consignadas como tales en el proyecto.

Esta convocatoria se encuentra financiada con el Fondo de Inversiones de Teruel para 2025. El período elegible de las inversiones va desde el 1 de enero de 2025 y el 15 de noviembre de 2026, ambos inclusive. Se han concedido ayudas a las dos entidades que han presentado solicitud de ayuda: Nieve de Teruel y el Ayuntamiento de Griegos.

Daniel Rey ha subrayado que "la resolución de esta convocatoria permite convertir el apoyo público en actuaciones concretas, con capacidad para modernizar las instalaciones y generar nuevas oportunidades en el territorio".

EL SECTOR DE LA NIEVE EN ARAGÓN

El sector de la nieve constituye además una actividad estratégica para la economía y el empleo de los territorios de montaña. En Aragón genera más de 200 millones de euros al año y las estaciones de esquí alpino y de fondo sostienen 1.300 empleos directos y 12.000 indirectos.

El impacto se extiende especialmente al tejido empresarial del entorno: el gasto medio se cifra en 68 euros por esquiador y día y, de cada 100 euros generados por esta actividad, 80 permanecen en el territorio y 20 corresponden a las propias estaciones. Teruel tiene un peso propio dentro de este sector, al albergar dos de las seis estaciones aragonesas de esquí alpino, Javalambre y Valdelinares, además del espacio de esquí nórdico de La Muela de San Juan, en la Sierra de Albarracín de Teruel.

Precisamente, por su capacidad para generar actividad económica más allá de las propias pistas, el Gobierno aragonés considera el turismo de nieve un motor económico de los territorios en los que se asientan las estaciones, con repercusión directa en hoteles, restaurantes, comercios y otros negocios del entorno.