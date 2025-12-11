El Gobierno de Aragón impulsa mediante el Registro de Licitadores la contratación pública socialmente responsable

Unas manos de mujer se colocan en el teclado de un ordenador. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una iniciativa para facilitar que pequeñas y medianas empresas, entidades de la economía social y profesionales autónomos --especialmente del medio rural-- puedan acceder en mejores condiciones a los procesos de contratación pública a través de la web 'https://www.aragon.es/plataforma-de-contratacion-del-sector-...'.

La acción forma parte del desarrollo de la Ley 11/2023, de uso estratégico de la contratación pública, que fija como objetivo promover un tejido empresarial más sólido, sostenible y responsable, con especial atención a pymes, economía social y autónomos.

En este marco, el Consejo de Gobierno aprobó recientemente el Plan de Compra Pública Socialmente Responsable (PCPSR), orientado a fomentar la economía social y eliminar barreras en el acceso a la contratación pública.

Su primera actuación es la difusión del Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón, una herramienta clave para simplificar la participación en las licitaciones.

VENTAJAS DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE LICITADORES

El Registro aporta beneficios concretos para quienes participan en la contratación pública, como el ahorro de tiempo, ya que los documentos y datos aportados quedan disponibles para todas las licitaciones; se reduce el papeleo, puesto que un único certificado sustituye a buena parte de la documentación habitual; también es obligatorio para participar en los abiertos simplificados.

Asimismo, ofrece más solvencia y confianza, dado que acredita profesionalidad y seriedad ante la Administración; y menos subsanaciones y son los órganos de contratación los que consultan directamente la información del registro. Mejora la comunicación, permitiendo recibir avisos sobre novedades, convocatorias y acciones formativas.

A través de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización, con esta acción el Gobierno de Aragón refuerza su compromiso con una contratación pública más accesible, eficiente y socialmente responsable, facilitando la participación de quienes contribuyen al desarrollo económico y social del territorio.