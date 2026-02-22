El Gobierno de Aragón incorpora el certificado de parejas estables no casadas a la carpeta ciudadana MiA

Ejemplo del certificado en el Registro de parejas estables no casadasGobierno de Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ya es posible obtener el certificado acreditativo de inscripción --o no inscripción-- en el Registro de parejas estables no casadas del Gobierno de Aragón mediante el portal MiA (https://mia.aragon.es).

Este registro, dependiente del Departamento de Bienestar Social y Familia a través de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, se podrá gestionar en MiA en colaboración con la Dirección General de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas mediante SDA (Servicios Digitales de Aragón).

El objetivo de esta actualización es ofrecer una tramitación más ágil, segura y adaptada a las necesidades de los ciudadanos dentro del proceso de digitalización y modernización de los procedimientos administrativos de la DGA.

Todos aquéllos que precisen del mencionado certificado podrán acceder al trámite identificándose en el portal MiA y dirigiéndose al bloque denominado "Situación Personal", donde encontrará la opción específica para generar y descargar su certificación en el acto.

El documento que obtendrá ha sido sometido a un rediseño, se descarga en formato '.pdf' y dispone de un Código Seguro de Verificación (CSV).

Para garantizar la seguridad y privacidad de todos los datos, el acceso a éste y otros documentos requiere que el interesado cuente con una identidad electrónica activa: se admite el sistema Cl@ve, certificado electrónico o DNI electrónico y/o PIN Salud.

El Registro de parejas estables no casadas del Gobierno de Aragón es un servicio administrativo que otorga a las parejas inscritas los derechos y obligaciones establecidos para los cónyuges en la normativa aragonesa de Derecho Público, exceptuando el ámbito tributario.

Para formar parte de este registro los miembros de la pareja deben ser mayores de edad, tener vecindad administrativa en Aragón y acreditar su convivencia o voluntad de constitución mediante escritura pública u otros medios admitidos en derecho. Para más información, los interesados pueden consultar sus dudas en el teléfono 976 701 708 y a través del correo electrónico familiasecretaria@aragon.es.