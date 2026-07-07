El Gobierno de Aragón indica que la falta de médicos especialistas "no es un fenómeno exclusivamente aragonés"

ZARAGOZA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha puesto de manifiesto que la falta de médicos especialistas es una realidad que afecta a toda España, y con mayor intensidad a los hospitales periféricos y a las provincias con mayores dificultades demográficas, como Teruel. "Se trata de un problema estructural de todo el Sistema Nacional de Salud, derivado de años de insuficiente planificación de plazas MIR por parte del Ministerio de Sanidad. No es un fenómeno exclusivamente aragonés ni mucho menos achacable a este Gobierno".

Desde el Ejecutivo autonómico han respondido así a las declaraciones de la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, quien ha señalado el "abandono" de Jorge Azcón con la sanidad pública y que afecta especialmente a la provincia de Teruel, además de la falta de médicos especialistas.

El Gobierno de Aragón "gestiona con todas las herramientas a su alcance; pero quien debe planificar cuántos especialistas necesita el país es el Estado. Es la Administración General del Estado quien homologa los títulos obtenidos fuera de España", han afirmado desde el Ejecutivo, puesto que el Servicio Aragonés de Salud solo puede contratar especialistas que existan; no puede crear profesionales que el Estado no ha formado, siendo insuficiente el número de especialistas formados durante años.

En cuanto a la falta de especialistas en Teruel el Gobierno de Aragón ha asegurado que trabaja para solventar el problema, con la colaboración entre los centros de la capital de Zaragoza, para desarrollar un circuito de asistencia a los pacientes en cada una de las vías clínicas. Próximamente se van a terminar de perfilar los procesos asistenciales de manera que los pacientes de Teruel sigan teniendo una atención sanitaria de calidad.

Ha reiterado que ya se está trabajando en las vías clínicas, de manera que se garantiza la asistencia sanitaria, como se ha hecho hasta ahora con trabajo en red, así como con colaboración externa, en aquellos casos en el que el déficit de profesionales no permitida la asistencia en el centro hospitalario.

Además, el Gobierno de Aragón está utilizando todas las herramientas disponibles en el marco autonómico: aumento en la formación de nuevos médicos: de 245 a 410 en septiembre de 2026, un 70% más; convocatorias permanentes de plazas y procesos de selección; incentivos específicos para plazas de difícil cobertura; búsqueda activa de especialistas a nivel nacional; refuerzo de la estabilidad laboral mediante OPE y consolidación de plantillas.

De este modo, en las dos primeras convocatorias de plazas de difícil cobertura, Teruel logró cubrir 68 plazas. Los primeros 20 profesionales se incorporaron el 17 de abril de 2026 (10 en Alcañiz, 10 en Teruel); en junio se adjudicaron 48 plazas más, que se incorporan en septiembre (18 en Alcañiz, 30 en Teruel).