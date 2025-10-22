El Gobierno de Aragón inicia las obras de rehabilitación de las cubiertas y la torre de la Catedral de Barbastro

Los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural han visitado este miércoles la Catedral de Barbastro, junto a representantes del Ayuntamiento y el Obispado, con motivo del inicio de las obras. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón va a iniciar las obras de rehabilitación de las cubiertas y la torre de la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora en la localidad oscense de Barbastro.

Los trabajos se han adjudicado a la empresa Piedra Casbi, con un presupuesto de 391.413,63 euros (IVA incluido) y una duración estimada de cuatro meses.

La Catedral de la Asunción de Barbastro fue declarada como Monumento Histórico Artístico con fecha del 3 de junio de 1931. El conjunto se compone de la catedral con la nave principal, la sacristía y las capillas anejas, unos espacios anexos a los pies, y la torre campanario exenta.

De forma general, el cuerpo principal de la catedral data del siglo XVI y las capillas de los siglos XVII y XVIII. La torre exenta es de principios del siglo XIV y del XVII la parte superior.

Las fachadas de la catedral se encuentran rodeadas de espacios públicos al norte, al oeste y al este. En cambio, las fachadas sur se encuentran ocultas, con varios edificios de vivienda privada adosados.

A pesar de encontrarse la edificación en un relativo buen estado general de conservación, se habían observado lesiones importantes, especialmente en las cubiertas de la catedral y en las fachadas de la torre, que presentan un peligro para los usuarios y para la conservación del propio edificio.

Estos problemas están afectando a los paramentos verticales y horizontales, degradando la edificación. La torre también presenta problemas de degradación de los muros de piedra.

La restauración de las cubiertas y la torre de la Catedral de Barbastro es una actuación imprescindible para la conservación del monumento. Por ello, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural se contrató un proyecto que permitiese conocer la cuantía de dicha inversión y la ejecución de las obras necesarias que ahora comienzan.