El Gobierno de Aragón insta a extremar las medidas de precaución para evitar cualquier incendio

Publicado 03/08/2018 17:06:10 CET

ZARAGOZA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha instado a la población a extremar las medidas de precaución para evitar generar cualquier incendio. Ha recordado que, en general, en esta época está prohibido el uso del fuego en el monte y su entorno y que se debe prestar especial atención al uso de maquinaria que puede provocar chispas.

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico ha previsto una situación continuada en el tiempo de alto riesgo de incendios forestales, que se prolongará al menos hasta el día 8 de agosto, debido a la entrada de una masa de aire cálido.

Los combustibles muertos presentarán su máxima disponibilidad para arder por las condiciones extremas de temperatura --por encima de 35 grados-- y de humedad relativa --por debajo del 20 por ciento--, que además no recuperarán valores normales durante la noche. Esto genera un gran peligro de ignición y de que el fuego se consolide en un gran incendio forestal.

El combustible vivo compuesto por el matorral y la vegetación arbórea sufrirá en este episodio de ola de calor una fuerte desecación que propiciará su incorporación a la combustión aportando calor e intensidad al incendio. El riesgo se extiende a todo Aragón.

Desde el Gobierno de Aragón han pedido a las personas que posean una vivienda en un entorno forestal que eliminen la vegetación seca y otros combustibles del entorno para evitar que un incendio pueda afectar a la residencia.

En la página web www.aragon.es/incendiosforestales se puede consultar el índice de prealerta diario, que incluye la previsión para los dos días siguientes, buenas prácticas y medidas preventivas para prevenir los incendios forestales así como la normativa aplicable.

REACCIONAR

Entre las medidas promovidas por el Gobierno de Aragón ante un incendio se ha hecho hincapié en la necesidad de saber reaccionar, llamando de inmediato al 112 de Emergencias y dando el mayor número de datos posibles sobre la localización del humo o las llamas.

En caso de incendio forestal, se deben seguir las indicaciones de los Agentes para la Protección de la Naturaleza y otras autoridades, así como tener en cuenta que está prohibido hacer fuego en el monte y sus inmediaciones en verano, ya que la mayoría de los incendios forestales son provocados por negligencias del ser humano.

Es especialmente peligroso fumar en el monte o en sus alrededores, han apuntado desde el Ejecutivo, por lo que, en caso de hacerlo, hay que usar un recipiente para las cenizas, apagar bien la colilla y recogerla. Tampoco se deben arrojar colillas o cerillas, ni siquiera a la carretera por la ventanilla del coche porque el viento puede transportarlas y activarlas.

Asimismo, no se debe abandonar residuos que puedan provocar un incendio actuando como una lupa y hay que evitar el uso de vehículos en el monte y, si se utilizan, dejarlos en aparcamientos habilitados para ello o, al menos, en zonas despejadas de pastos o matorral.

COSECHA

En las labores de cosecha y empacado es necesario haber revisado la maquinaria y llevar herramientas de extinción: extintor, mochila de agua y batefuegos, así como realizar, en un primer momento, una pasada perimetral y cosechar en contra del viento.

En estos días de riesgo extremo no es aconsejable llevar a cabo estas prácticas entre las 13.00 y las 20.00 horas y es adecuado contar con medidas especiales como un vigilante, para detectar cualquier ignición, o un tractor con grada para atajar cualquier conato. En terrenos pedregosos se debe reducir la velocidad y adecuar la altura de trabajo.

En las zonas de alto riesgo de incendios, hay que realizar una labor perimetral de una anchura mínima de tres metros alrededor de toda la parcela y de nueve metros en los lados colindantes con la masa forestal. Si el terreno está próximo a una masa forestal, se debe empezar a cosechar por la zona más cercana al arbolado y, desde ahí, hacia el exterior.

PERMISOS

En el caso de trabajos de mantenimiento de infraestructuras, tales como líneas eléctricas, vías férreas o carreteras, se deberán solicitar los permisos oportunos y adoptar medidas preventivas. En días de riesgo extremo y en las horas de más calor, se recomienda no utilizar maquinaria que pueda generar chispas o deflagraciones como radiales o soldadoras.

De la misma forma, en los trabajos forestales para los que es imprescindible el uso de desbrozadoras, motosierras o cualquier otro aparato mecánico puede provocar chispas o calor intenso, es necesario revisar dicha maquinaria para comprobar que su estado es óptimo.

Por último, es recomendable que en las viviendas que se encuentren en entornos forestales no se planten setos de especies que ardan con facilidad, no se construyan barbacoas en sus límites o al menos no utilizarlas en los días de viento y de mayor riesgo, y depositar los residuos en los contenedores o vertederos habilitados.