El Gobierno de Aragón invierte 25,8 millones en la migración a la nube de Amazon Web Services

El Ejecutivo aragonés ha destinado 25,8 millones de euros al traslado de sus sistemas informativos clave a la nube de Amazon Wev Services, con el objetivo de "modernizar y asegurar la gestión económica, la logística sanitaria y los recursos humanos de los más de 60.000 empleados públicos de Aragón.

Con esta inversión, los sistemas Serpa y Sirhga --que gestionan la contabilidad, la tesorería, la elaboración de presupuestos, la logística del Salud y la administración del personal-- migrarán a la nueva versión 'SAP S/4HANA' en nube privada de Amazon Web Services (AWS), ha informado el Gobierno de Aragón.

La medida supone abandonar los centros de datos tradicionales para adoptar un modelo más moderno, seguro y eficiente, cumpliendo con la Ley Cloud de Aragón, han añadido desde el Ejecutivo.

Este cambio, liderado desde el Departamento de Hacienda, Interior y Administraciones Públicas, garantizará la continuidad de los sistemas, ya que la versión actual dejará de tener soporte en 2027, y permitirá simplificar procesos, mejorar la analítica de datos y disponer de herramientas más ágiles y fáciles de usar.

'SAP' es uno de los sistemas más extendidos en la gestión pública y empresarial a nivel mundial. Su versión más avanzada, 'S/4HANA', se ejecuta sobre una base de datos en memoria que ofrece una mayor velocidad, seguridad y escalabilidad.

Además, al estar alojada en nube privada, la Administración aragonesa dispondrá de una infraestructura tecnológica sólida, segura y con alta disponibilidad, adaptada a las necesidades del sector público.