El Gobierno de Aragón irá "ajustando" las medidas contra la gripe aviar en función de su evolución

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón. - DGA. - Archivo

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón irá "ajustando" las medidas contra la gripe aviar en función de la evolución de la enfermedad, ha avanzado este martes el consejero, Javier Rincón, señalando que la principal medida es el confinamiento de las aves.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rincón ha comentado que el Departamento ha firmado este lunes una resolución con la medida del confinamiento "para que se minimice el riesgo" de contagio y que las aves que están en el exterior "en cualquier momento pueden contaminarse y contaminar toda la explotación", apuntando que las medidas se aplicarán hasta el 28 de febrero.

El consejero ha recordado que en la laguna de Gallocanta se ha detectado "un foco importante" que afecta a las grullas, que vienen de otros países.

El Departamento ha estado en contacto con los ganaderos para adoptar medidas, las primeras de restricción de movimientos, a lo que ha seguido el confinamiento, "la decisión más conveniente para beneficio del sector". En Aragón hay más de 500 explotaciones ganaderas de este tipo.

Javier Rincón ha asegurado que las medidas adoptadas son "correctas", especialmente para las explotaciones que están cerca de Gallocanta, pero se aplican a todas las de la Comunidad Autónoma, ha comentado, observando que se han detectado casos en otras zonas, como el entorno de La Sotonera, la comarca del Aranda, Calatayud "y mañana podemos tener en cualquier lugar", de manera que "son medidas comunes para todo Aragón".

Los ganaderos "en general lo entienden porque el riesgo es muy alto", ha continuado el consejero, quien ha advertido de que "el riesgo es tener que sacrificar a todos los animales de una explotación, con las pérdidas que supone y el coste para la administración".

"Lo principal es intentar que esta enfermedad no llegue a ninguna granja", lo que requiere "extremar todas las medidas de control", por ejemplo desinfectar los camiones y que entre el número mínimo de personas.

"Tenemos un sector ganadero muy profesional y muy responsable y confiamos plenamente en ellos", ha indicado Rincón, quien ha dejado claro que la interlocución es "constante".

Además, el Departamento tiene "contacto permanente" con el Ministerio de Agricultura en este "momento complicado" en el que coinciden varias enfermedades, como la grive aviar, la lengua azul y la dermatosis: "Cada enfermedad hay que atacarla de una manera diferente y Aragón participa de forma activa" y con "transparencia", con intercambio de información con el Ministerio.

FORMACIÓN

Rincón ha asistido a la apertura del curso académico del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM Zaragoza), en el Campus de Aula Dei, donde ha destacado que este centro realiza trabajos "muy importantes en lo relativo a la formación de estas personas de toda Europa, que van a favorecer que se produzcan alimentos de una forma segura, sana y sostenible en muchos países".

"El relevo generacional, que es tan importante en este sector, también se consigue formando a personas como se hace aquí, para que luego cada uno en su país implante lo que aquí haya aprendido y, a la vez, también es una forma de difundir a nivel internacional la ciudad de Zaragoza y Aragón como una región referente en el modelo agroalimentario".