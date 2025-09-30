El Gobierno de Aragón lleva al juzgado trabajos en las pinturas de Sijena sin su autorización

Olloqui descarta la intervención de las FCSE en un futuro traslado, pero pide a Cataluña que "se prepare para un futuro sin Sijena"

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha anunciado este martes que ha puesto en conocimiento del juzgado de Huesca que se están realizando trabajos en las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena, actualmente expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), sin conocimiento ni autorización del Gobierno de Aragón, propietario de las mismas por sentencia judicial firme del Tribunal Supremo.

Olloqui ha trasladado esta cuestión al juzgado encargado de la vuelta de las pinturas románicas a Sijena (Huesca) después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, apuntara el pasado viernes, en una entrevista a TV3, que los técnicos del Ministerio están trabajando junto a los del Ayuntamiento de Barcelona y los de la Generalitat en la protección de estas obras.

En rueda de prensa, ha expresado su "preocupación" ante el "recrudecimiento de la resistencia de las distintas administraciones al cumplimiento de las sentencias judiciales que reconocen la titularidad aragonesa de los bienes de Sijena y exigen su traslado a Aragón".

"Los aragoneses y las aragonesas somos, indubitadamente y por sentencia judicial firme del Tribunal Supremo, los titulares, los propietarios de esas pinturas murales. Cualquier trabajo sobre esas pinturas debe contar con la autorización y la comunicación de esos trabajos, de los que somos totalmente desconocedores", ha dejado claro el director general.

En ese sentido, ha dicho que resulta "incomprensible" que el ministro manifieste que se están realizando trabajos que no han sido "comunicados ni autorizados" por el Ejecutivo aragonés y ha acusado al Gobierno de España de manejar "un doble lenguaje", en el que, por un lado, "se pronuncian en el sentido de que las sentencias deben cumplirse" y, en paralelo, realizan trabajos con las autoridades que "se están oponiendo al traslado de estas pinturas a Aragón". "Ese doble lenguaje es intolerable", ha zanjado.

"No se puede pronunciar uno por la mañana diciendo que deben de cumplirse las sentencias y por la tarde manifestar que se está trabajando en equipo con quienes están efectuando una resistencia incomprensible al traslado de las pinturas desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña al Monasterio de Sijena", ha reiterado.

El director general ha afirmado que la relación con el Ministerio de Cultura es "abierta" y "aspira a ser colaborativa" en este y otros asuntos, pero ha dicho que se sienten "profundamente incómodos" con este "doble lenguaje" y con una "ambigüedad peligrosa" en torno a los derechos culturales de los aragoneses.

"ANTIARAGONESISMO" Y ACTITUD "COLONIAL" DE LA GENERALITAT

Por otro lado, ha criticado también unas declaraciones de la consejera de Cultura de la Generalitat, Sonia Hernández, en las que, a su juicio, insiste en un relato "falso e incorrecto" que atribuye la conservación de las pinturas a las instituciones catalanas. Se ha referido así a una entrevista concedida al diario 'El Periódico de Catalunya' en la que afirmaba que "sin el trabajo de la Generalitat de Cataluña, el patrimonio de Sijena no existiría".

A este respecto, Olloqui ha recordado que, en el año 1936, en unos días de "violencia descontrolada" al principio de la Guerra Civil, "unidades militares provenientes de Cataluña incendiaron el Monasterio de Sijena" --dañando las pinturas murales-- y que, semanas después, "funcionarios de la Generalitat de Cataluña arrancaron ilegal e ilegítimamente esas pinturas para trasladarlas con ánimo apropiatorio a Cataluña".

Un "animo apropiatorio", ha continuado, que las instituciones catalanas mantienen 89 años después por su "resistencia al cumplimiento de la sentencia que ordena su traslado inmediato a Aragón", siguiendo "una estrategia de ensañamiento procesal" para obstaculizar su cumplimiento.

Olloqui ha considerado que hay "un fuerte antiaragonesismo" en las actuaciones de las instituciones catalanas, que están utilizando "un modelo de relación colonial" con Aragón.

En definitiva, ha apuntado que el problema es que la Generalitat se encuentra "contra la pared", ya que no caben más recursos a la sentencia, y a la vez recibe "mucha presión" por parte de las organizaciones soberanistas. "Lo sabemos --ha reconocido--, pero una minoría de la sociedad catalana no puede condicionar el ejercicio de los derechos culturales de los aragoneses".

Olloqui ha ido más allá al aseverar que "Cataluña no alcanzará su madurez política si no es capaz de respetar el ejercicio de los derechos culturales de los aragoneses".

De este modo, ha reivindicado el pasado compartido y el presente común entre Aragón y Cataluña, que se manifiesta en las balanzas comerciales y otros aspectos culturales y sociales. "Los aragoneses nos sentimos orgullosos de compartir tantos elementos con la sociedad catalana, pero el desarrollo de los derechos culturales de los catalanes no puede construirse contra los derechos culturales de los aragoneses", ha remachado.

CATALUÑA DEBE PREPARARSE PARA "UN FUTURO SIN SIJENA"

Frente a ello, ha insistido en que "sólo hay una posibilidad: el desarrollo del Estado de derecho y el cumplimiento de las sentencias", por lo que "la única posibilidad es el traslado inmediato de las pinturas murales al Monasterio de Sijena" y eso debe hacerse "en colaboración y en cooperación con el Gobierno de Aragón".

En todo caso, ha subrayado que "es fundamental dejar trabajar con tranquilidad a los tribunales de justicia", ya que la jueza de Huesca se debe pronunciar sobre el cronograma del traslado desde Barcelona al Monasterio de Sijena, que es "inminente" y espera que se produzca "en los próximos días o semanas", pero ha aseverado que este hecho "afecta radicalmente" a la resolución que debe tomar en relación a dicho cronograma.

"Vamos a dejar trabajar con tranquilidad a los tribunales de justicia. No es nuestra voluntad 'encorrerlos' --perseguirlos--; nuestra voluntad es defender jurídicamente, técnicamente y políticamente nuestros derechos culturales", ha apuntado el director general, quien ha reiterado su confianza en la justicia y en que las instituciones catalanas cumplan con el traslado de las pinturas.

"No quiero ni pensar en un escenario que tuviera que estar conducido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No, no lo creo", ha expresado. No obstante, ha sostenido que "para que sea posible que este país progrese, es fundamental que las instituciones demos una lección de democracia".

Para ello, "es fundamental que Cataluña se prepare para un futuro sin Sijena", para lo que "debe abandonar el rencor y el duelo y abrir una etapa de colaboración y diálogo desde la vuelta de los bienes al Monasterio".

LAS PINTURAS ESTÁN CONSOLIDADAS

Sobre el estado de las obras, el director general de Cultura ha recalcado que los técnicos aragoneses han dejado "clarísimo" que el traslado es "absolutamente posible sin riesgos extraordinarios", que la situación física de las pinturas está "totalmente consolidada" y que, a partir de ahí, la cuestión es desarrollar el cronograma presentado para su regreso a Sijena.

A ello ha sumado que las pinturas de Sijena, durante su estancia en Cataluña, "han sufrido muchísimo", en referencia a las humedades detectadas en su trasera por los técnicos del Gobierno de Aragón, pero que el hecho de que hayan sobrevivido a ellas viene a ratificar su "solidez física" y que se pueden trasladar. "Es mucho más agresivo haber resultado mojadas que un traslado a unos pocos cientos de kilómetros", ha agregado.

Además, la sala donde se exponen --la sala 16 del MNAC-- "pone en riesgo a las propias pinturas", ha asegurado Olloqui, citando que se ha constatado que "hay filtraciones y escorrentías que cuestionen la estabilidad hídrica".