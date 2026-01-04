El Gobierno de Aragón mantiene activada la alerta de Protección Civil ante la incertidumbre por la borrasca Francis

Archivo - Carretera con nieve en la calzada, en la provincia de Huesca. - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, tras una reunión celebrada este sábado por la mañana en la Sala de Crisis del 112, ha decidido mantener el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) en fase de alerta, pese a que se ha desactivado el aviso amarillo en el Pirineo oscense, ante la incertidumbre del episodio y la posibilidad de nevadas y heladas asociadas a la borrasca Francis, así como por las posibles afecciones que pueda generar en carreteras, municipios y servicios en puntos concretos de la Comunidad Autónoma.

En la reunión han estado presentes los consejeros de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y de Fomento, Octavio López; junto con los directores generales de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, y de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, además del jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil, Jorge Crespo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido cancelar el aviso amarillo por nevadas en el Pirineo oscense para este sábado, aunque mantiene avisos amarillos por nieve para esta tarde, entre las 15.00 y las 23.59 horas, en la Ibérica zaragozana y en Albarracín y Jiloca (Teruel), con la cota descendiendo y nevadas previstas por encima de los 800 metros.

Para la jornada del lunes, 5 de enero, se ha activado un aviso naranja por bajas temperaturas en el Pirineo oscense, y aviso amarillo por temperaturas mínimas en Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo. Además, el aviso amarillo por nieve en Albarracín y Jiloca se amplía hasta el lunes a mediodía.

Desde el Gobierno de Aragón han recordado que el descenso de las temperaturas puede provocar la formación de placas de hielo, especialmente en carreteras y zonas urbanas, por lo que se recomienda extremar la precaución, mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.