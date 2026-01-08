El Gobierno de Aragón niega "afán especulativo" en Harineras y acusa al PSOE Huesca de "manipulación"

Archivo - Edificio Pignatelli. Sede del Gobierno de Aragón. Exterior. - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón ha acusado al PSOE Huesca de "manipulación" y ha negado que exista "afán especulativo" en la cesión de un solar del Polígono Harineras de la capital oscense destinado a la promoción de viviendas públicas destinadas a alquiler asequible para jóvenes.

En respuesta al recurso contencioso-administrativo presentado pos los socialistas, el Ejecutivo autonómico ha señalado que el Ayuntamiento de la ciudad adquirió esta parcela con la naturaleza de bien patrimonial destinada a uso residencial, por lo que se debe destinar por imperativo legal a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

El 30 de mayo, el Pleno del Ayuntamiento de Huesca dispuso se cesión a favor de la Comunidad Autónoma con esta condición y el Gobierno de Aragón licitó su uso para la construcción de viviendas mediante una concesión demanial de carácter temporal.

Como el acuerdo municipal estaba generando "dudas" en personas que no conocían el expediente, instó al Consistorio oscense a redactar de nuevo el acuerdo municipal de cesión.

Por tanto, el Ejecutivo aragonés ha aclarado que "no ha habido ningún cambio en el destino de la finca" y que ha reforzado la protección pública de la parcela.

Por último, ha acusado al PSOE Huesca de "manipular a la opinión pública" comparando los precios de alquiler de las VPA con los que rigen esta concesión, que "nunca ha tenido la calificación de VPA, sino de vivienda con algún régimen de protección pública".

En todo caso, "los precios reales de las viviendas de Harineras serán similares a los de VPA gracias a las ayudas que concederá el Gobierno de Aragón en esta promoción, que podrán alcanzar hasta el 40% de la cuota del alquiler", han finalizado.