El Gobierno de Aragón pide extremar la precaución y evitar el esquí fuera de pistas

El riesgo de aludes sigue siendo muy elevado en el Pirineo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Servicio de Protección Civil, hace un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad individual ante el elevado riesgo de aludes existente y la elevada siniestralidad que presenta el Pirineo aragonés este invierno, con siete muertos en cinco aludes en apenas un mes. Además, solicita a la ciudadanía que evite la práctica del esquí y de otras actividades de nieve en zonas de alta exposición al riesgo.

Mientras se mantenga esta situación, las actividades de nieve deben restringirse a entornos seguros como son las estaciones de esquí, en las que debe permanecerse en todo momento dentro de las pistas balizadas y evitarse cualquier descenso fuera de pista.

Según el Boletín de Información Nivológica y de Peligro de Aludes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para el Pirineo navarro y aragonés, el nivel de peligro de aludes es notable (nivel 3 en la escala europea) en los principales macizos del Pirineo aragonés, incluidos la Jacetania, el Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza.

Este nivel implica que pueden producirse aludes de tamaño mediano y grande, que se pueden producir especialmente ante sobrecargas débiles, como el paso de un solo esquiador.

Desde el inicio del invierno, el Pirineo presenta una situación muy comprometida y de alta inestabilidad del manto nivoso por la presencia de distintas capas débiles persistentes.

Esta situación, junto con los espesores acumulados tras las distintas borrascas, está generando una alta accidentalidad con resultado trágico en cuanto a víctimas mortales.

DEBILIDAD DE LAS CAPAS Y EL FACTOR DEL VIENTO

Mientras se mantengan condiciones invernales, estas capas débiles van a permanecer en la base del manto y pueden reaccionar ante cualquier sobrecarga como la producida por un esquiador.

Además, AEMET señala en su boletín otros problemas como la presencia de placas de viento y nieve reciente, formadas por las nevadas de los últimos días y reforzadas por episodios de viento fuerte de componente oeste.

Estas placas se localizan en diversas orientaciones y descansan sobre capas inestables del manto nivoso, lo que incrementa la probabilidad de desencadenamiento de aludes de forma accidental.

Durante las últimas jornadas, además, se han registrado numerosos aludes de nieve reciente y de placa, algunos de ellos de tamaño considerable en zonas del Alto Gállego y la Ribagorza.

A esta situación se suma un aviso amarillo por nevadas en el Pirineo oscense, activo desde hoy, viernes 30, a las 20.00 horas, hasta mañana sábado 31 a las 18.00 horas, lo que puede agravar la inestabilidad del manto nivoso y aumentar el peligro fuera de las zonas controladas.

Ante este escenario, el Gobierno de Aragón insiste en la importancia de respetar estrictamente la señalización de las estaciones de esquí, no abandonar las pistas balizadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y rescate.El esquí fuera de pista, incluso con experiencia y material adecuado, supone un riesgo elevado en las actuales condiciones.

Protección Civil recuerda que el riesgo de aludes no desaparece aunque las condiciones meteorológicas puedan parecer favorables en determinados momentos y que la variabilidad del manto nivoso hace que el peligro pueda cambiar en distancias muy cortas.

Por ello, se recomienda consultar de forma habitual los boletines oficiales de AEMET y la información facilitada por las estaciones de esquí.

El Gobierno de Aragón mantiene un seguimiento permanente de la situación en coordinación con AEMET, los servicios de emergencia y los gestores de infraestructuras, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y reducir los riesgos asociados a este episodio invernal.