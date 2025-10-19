El Gobierno de Aragón pide que el nuevo centro de visitantes de Escalona (Huesca) lleve el nombre de Elena Villagrasa

Elena Villagrasa, que falleció de forma repentina el pasado 27 de septiembre, en una imagen del pasado mes de julio. - FABIÁN SIMÓN

El consejero Manuel Blasco propone rendir homenaje a quien fuera directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

ZARAGOZA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, ha solicitado al Organismo Autónomo Parques Nacionales que el nuevo Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ubicado en Escalona (Huesca), lleve el nombre de Elena Villagrasa Ferrer, recientemente fallecida y quien fuera directora de este espacio protegido.

En la carta remitida al director del Organismo Autónomo, Javier Pantoja Trigueros, el consejero Manuel Blasco subraya la trayectoria profesional y humana de Villagrasa, destacando su "compromiso ejemplar con la protección del medio ambiente, la gestión sostenible y la divulgación de los valores del Parque Nacional".

Blasco recuerda que Elena Villagrasa "dedicó su vida profesional y personal a la conservación del patrimonio natural y cultural del territorio, dejando una huella profunda tanto entre sus compañeros como entre los habitantes y visitantes del Sobrarbe".

Nombrar el nuevo centro en su honor --añade el consejero-- supondría "un reconocimiento merecido a su labor y una forma simbólica de mantener viva su memoria en el corazón del territorio al que tanto contribuyó", además de servir como inspiración "para futuras generaciones en la misma línea de respeto y amor por la naturaleza que ella encarnó".