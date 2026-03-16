El Gobierno de Aragón premia a personas, empresas e instituciones que contribuyen frenar la despoblación

Segunda edición del 'Premio a las buenas prácticas en materia de lucha contra la Despoblación - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Anento, Frescano y Perales del Alfambra, en la categoría de Entidades Locales; los emprendedores Ana Marcén, Josefina Loste y Pedro Garcia Rubio en la de Personas Físicas; y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), junto al Teatro de Robres y la Cooperativa Textil San José Artesano, en la de Personas Jurídicas.

Estos son los nueve nominados a los II Premios de Buenas Prácticas en Materia de Lucha Contra la Despoblación que, por segundo año consecutivo, organiza la Dirección General de Despoblación del Gobierno de Aragón, cuyos ganadores se desvelarán el 19 de marzo en una gala que tendrá lugar en la Sala Goya del Edificio Maristas, ubicada en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación --Plaza San Pedro Nolasco, 7-.

Miriam Sánchez, directora y presentadora del programa 'Aquí y Ahora' de Aragón TV, será la encargada de conducir una gala que amenizará musicalmente la cantante y compositora aragonesa Ester Vallejo.

El director general de Despoblación, Alberto Casañal, dará la bienvenida a los presentes, mientras que la clausura correrá a cargo del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López.

CATEGORÍA ENTIDADES LOCALES

Anento es un municipio de la provincia de Zaragoza que lleva diez años consecutivos formando parte de la red de 'Los Pueblos Más Bonitos de España', una distinción que reconoce a localidades con patrimonio bien conservado, identidad histórica y un entorno natural de alto valor. Se ha consolidado como uno de los destinos rurales más reconocidos de Aragón.

Destaca su patrimonio arquitectónico y sus espacios naturales, conserva restos de murallas y el castillo medieval del siglo XIV, un patrimonio que se pone en valor durante las jornadas medievales del mes de julio.

En segundo lugar, el municipio de Frescano, ubicado en la Comarca del Campo de Borja, en Zaragoza, dispone de seis monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) que dotan al municipio de un elevado patrimonio cultural, entre los que destaca la Ermita de Nuestra Señora de la Huerta, un templo del románico tardío levantado tras la Reconquista, y los yacimientos arqueológicos del Bronce Final-Hierro I, que son el cimiento del proyecto "Parque Arqueológico de la Edad del Hierro I de Burrén".

Además, cuenta con la iglesia parroquial dedicada a la Virgen del Pilar, construida sobre una antigua mezquita, y con el Palacio de los Duques de Villahermosa, actualmente en vías de restauración para alojar un centro de investigación arqueológico dedicado a la cultura de los Campos de Urnas.

Dispone de diferentes servicios que dinamizan económicamente el municipio, como un establecimiento multiservicio promovido por el ayuntamiento, bar y centro social y un albergue juvenil con capacidad para 28 personas.

Ademas, en los últimos años, Perales del Alfambra, en la provincia de Teruel, ha experimentado un crecimiento demográfico sostenido, pasando de poco más de 200 habitantes a superar los 300 en la actualidad, fruto de las políticas orientadas al arraigo y a la generación de oportunidades.

La promoción de nuevas viviendas, así como la oferta de vivienda pública rehabilitada en alquiler asequible ha facilitado la llegada de nuevas familias y residentes.

Al mismo tiempo, la implantación de proyectos empresariales estratégicos ha generado empleo estable, con la creación de decenas de puestos de trabajo vinculados al sector agroalimentario. La recuperación de infraestructuras, como la antigua estación de tren convertida en espacio deportivo, y la apuesta por servicios esenciales han reforzado la calidad de vida en el municipio.

CATEGORÍA PERSONAS FÍSICAS

Ana Marcén es una emprendedora rural con más de 20 años de trayectoria dedicada a crear oportunidades reales para que las personas, especialmente las mujeres, puedan desarrollar su vida y su proyecto profesional sin abandonar el medio rural. En 2006 creó EcoMonegros 03, un proyecto de transformación agroalimentaria pionero y sostenible, y en 2022 fundó Escuela Galanicas, una escuela de negocios y de desarrollo personal que acompaña y ayuda a emprendedoras a liderar sus proyectos para que se puedan quedar en sus pueblos o vuelvan a ellos.

Gracias a su labor, más de 300 mujeres han fortalecido su autonomía económica, profesional y emocional en el territorio.

Por su parte, Pedro García es un joven emprendedor zaragozano que impulsa la tecnología, el talento y las nuevas oportunidades como herramientas clave para revitalizar el medio rural.

Como promotor y presidente de la Asociación Desarrollo Tecnológico Rural lidera un movimiento formado por profesionales expertos en tecnologías de la información, la comunicación y la creación de activos digitales, con un objetivo claro: demostrar que la innovación no es exclusiva del medio urbano y que también puede generarse, desarrollarse y consolidarse en los pueblos.

Tras la pandemia, recorrió en bicicleta 120 pueblos de la provincia de Huesca para comprender desde dentro las oportunidades y dificultades reales de la vida en el medio rural.

Fruto de ese proceso, decidió asentarse en Ansó y poner en marcha un proyecto transversal: VivirEnUnPueblo.org, iniciativa que facilita el traslado al medio rural mediante un enfoque innovador que combina acompañamiento social, búsqueda de vivienda y recorridos virtuales por los pueblos.

En el caso de Josefina Loste de Mur, es una figura clave en la historia reciente del medio rural aragonés y una pionera en la defensa del territorio, la cultura y la vida en los pueblos del Pirineo. En la década de 1960 fue la primera mujer en poner en marcha una casa rural en la provincia de Huesca, concretamente en San Juan de Plan, desde donde abrió el camino al turismo rural cuando todavía no existía como modelo de desarrollo.

Su experiencia pionera la llevó a compartir este modelo dentro y fuera de España, convirtiéndose en referente temprano del turismo rural como herramienta contra la despoblación. Defensora activa de la lengua aragonesa chistabina y del folclore del Pirineo, fue impulsora del Corro d'es Bailes de San Chuan y fundadora del Museo Etnológico del municipio, asegurando la transmisión de la memoria y las tradiciones a las nuevas generaciones.

CATEGORÍA PERSONAS JURÍDICAS

La Asociación Cultural Teatro de Robres es un referente de la cultura en el medio rural aragonés y un ejemplo de cómo las artes escénicas pueden sostener vida, identidad y comunidad en el territorio.

Fundada en 1988 en Robres, en la Comarca de Los Monegros, la entidad acumula más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida, manteniendo una programación cultural estable en un entorno rural y convirtiéndose en un auténtico motor cultural de la zona.

La Cooperativa Textil San José Artesano es un ejemplo de cómo la industria, el cooperativismo y el compromiso social pueden sostener la vida en el medio rural durante generaciones. Fundada en 1974 en Luna, es la cooperativa textil más antigua de Aragón. Nació como una cooperativa de mujeres y, 50 años después, mantiene vivo ese espíritu con el que ocho trabajadoras han podido desarrollar su empleo y su proyecto vital sin abandonar su pueblo.

Y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) desempeña un papel esencial en la visibilización del medio rural y en la construcción de una identidad territorial cohesionada en Aragón. A través de su programación, CARTV da voz a los habitantes de los pueblos, mostrando sus proyectos, dificultades, aspiraciones y formas de vida, situando el reto demográfico en el centro del debate público. Programas como 'El campo es nuestro', 'Tempero', 'Segunda Oportunidad' y 'Pequeños Pueblos Vivos' ponen en valor el sector primario, el emprendimiento rural y las historias de quienes han encontrado en el medio rural una oportunidad para desarrollar su proyecto vital.