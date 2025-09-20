El Gobierno de Aragón promueve nuevas medidas para impulsar la calidad educativa en las enseñanzas artísticas

HUESCA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón promueve nuevas medidas que impulsarán la calidad educativa en las enseñanzas artísticas. Este próximo lunes, 22 de septiembre, comienza el curso académico 2025-2026 en las enseñanzas artísticas superiores y profesionales impartidas en los distintos centros de la comunidad autónoma.

Más de 1.500 estudiantes iniciarán sus clases en disciplinas como música, danza, diseño, artes plásticas o conservación y restauración de bienes culturales, consolidando una oferta educativa especializada que ofrece alternativas en el ámbito artístico en las tres provincias aragonesas.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón subraya la importancia estratégica de estas enseñanzas, que combinan la formación académica y práctica con el fomento del talento creativo, contribuyendo de forma directa al desarrollo cultural, social y profesional de la comunidad.

Las enseñanzas artísticas en Aragón abarcan desde los estudios elementales y profesionales de música, danza, artes plásticas hasta las titulaciones superiores --equivalentes a grados universitarios-- de música, diseño o conservación y restauración de bienes culturales.

Estas titulaciones abren las puertas a una amplia trayectoria en los sectores culturales y creativos, con una creciente proyección nacional e internacional.

Para fortalecer este ecosistema artístico y académico, el Departamento ha puesto en marcha una Orden de Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas de Aragón, con el objetivo de reconocer el esfuerzo, el talento y la excelencia del alumnado en sus distintas especialidades.

En el caso de las Enseñanzas Artísticas Superiores, esta medida permitirá por primera vez en Aragón que su alumnado pueda optar a estos galardones, equiparando así sus oportunidades a las que ya existen en otras comunidades autónomas.

Asimismo, en el ámbito de las enseñanzas profesionales, se ha iniciado el procedimiento para incluir la especialidad de danza en las futuras convocatorias de estos premios, ampliando el reconocimiento del mérito académico a todas las disciplinas artísticas.

SUPLEMENTOS EUROPEOS AL TÍTULO

Además, se ha impulsado y culminado con éxito la implantación completa de los Suplementos Europeos al Título (SET), una medida largamente demandada por la comunidad educativa de las enseñanzas artísticas superiores y que permitirá al alumnado aragonés mejorar el reconocimiento académico y profesional de sus estudios en el espacio europeo de educación superior.

Por otro lado, el Departamento ha activado el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas de Aragón, que funcionará como órgano consultivo de la consejera de Educación, Cultura y Deporte como plataforma de participación y diálogo con los distintos agentes del sector artístico y educativo.

Con este nuevo inicio de curso, los centros artísticos de Aragón reafirman su compromiso con la excelencia formativa y con el impulso a las vocaciones artísticas de jóvenes y adultos que desean desarrollar su futuro en el ámbito de la cultura.