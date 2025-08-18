El Gobierno de Aragón publica la convocatoria para extender la red de casas de infancia en las tres provincias en 2025 - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de subvenciones para casas de infancia en 2025 se ha publicado este lunes, 18 de agosto, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Este programa de ayudas, creado en 2024, tiene como objetivo proporcionar una atención integral y personalizada a niños de 0 a 3 años que residen en pequeños municipios.

Para el año 2025, la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, dependiente del Departamento de Bienestar Social y Familia, ha dispuesto una cuantía máxima de 1.074.602,08 euros para convocatoria que se destinarán a financiar la puesta en marcha y el mantenimiento de estas infraestructuras mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.

Las subvenciones se articulan en dos líneas principales. La primera está destinada a gastos operativos, como salarios del personal cuidador contratado --incluyendo gastos de Seguridad Social y retenciones de IRPF--, adquisición de material fungible, pago de suministros y gastos de gestión y administración. Se financia con 824.602,08 euros: de ellos, 674.602,08 euros proceden de fondos propios del Gobierno de Aragón y otros 150.000 euros del Plan Corresponsables.

La línea 2 está dirigida a financiar inversiones y equipamientos necesarios para la adecuación y mejora de infraestructuras y acondicionar con ello los espacios que albergarán la casa de infancia; está dotada con 250.000 euros provenientes del Gobierno de Aragón.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Aragón que asuman el compromiso de realizar las actuaciones subvencionables contempladas en la convocatoria y tendrán preferencia aquellos municipios donde no exista ningún otro recurso de atención continuada a la infancia en esa franja de edad de 0 a 3 años.

Los ayuntamientos interesados deberán disponer de un espacio que garantice unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ventilación e iluminación natural directa, así como zonas específicas para higiene, alimentación y descanso.

CUANTÍA Y PLAZO

El personal cuidador deberá poseer titulación oficial en cuidados a la infancia --maestro en Educación Infantil o Primaria, técnico superior en Educación Infantil, entre otros--, acreditar formación en prevención de riesgos laborales, primeros auxilios y manipulación de alimentos, y también contar con certificación negativa del Registro central de delincuentes sexuales. Se plantea una ratio de una persona cuidadora por cada cinco niños.

Al amparo de la anterior convocatoria se ha financiado la puesta en marcha de 14 casas de infancia en municipios de las tres provincias: 7 en Huesca --Abiego, Berbegal, Castillonroy, El Grado, Fanlo, Isábena y Naval--; 6 en Teruel --Aliaga, Alfambra, Báguena, Escorihuela, Linares de Mora y Monforte de Moyuela--; y una en la provincia de Zaragoza (Munébrega).

El importe consignado este año para extender la red de casas de infancia en 2025 es de 1.074.602,08 euros: la cantidad se ha minorado en 250.000 euros en esta convocatoria --un 18,87% menos-- por el recorte de la aportación del Plan Corresponsables, dependiente del Ministerio de Igualdad, que ha pasado de destinar 400.000 euros en 2024 a 150.000 euros este año. Por su parte, los fondos aportados por el Gobierno de Aragón se mantienen respecto a 2024.

Las solicitudes han de presentarse telemáticamente a través de la Sede electrónica de la Administración Pública, mediante el tramitador online del Gobierno de Aragón (TTO) en este enlace (procedimiento 11012).

El plazo de presentación es de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la orden en el BOA; esto es, desde el martes 19 de agosto hasta el próximo lunes 8 de septiembre inclusive.