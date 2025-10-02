El Gobierno de Aragón reivindica el importante papel de las mujeres en el medio rural

El próximo día 15 se celebra en Tauste el Día Internacional de las Mujeres Rurales con un amplio programa de actos. - OBIERNO DE ARAGÓN

El próximo día 15 se celebra en Tauste (Zaragoza) el Día Internacional de las Mujeres Rurales con un amplio programa de actos

ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Gobierno de Aragón ha programado una serie de actividades para reivindicar el importante papel que desempeñan las mujeres, y poner de manifiesto las desigualdades que todavía persisten. Las actividades están impulsadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, junto con el Instituto Aragonés de la Mujer, y tendrán lugar en las tres provincias de Aragón.

El acto central, se celebrará el miércoles 15 de octubre en Tauste (Zaragoza) con la importancia de las redes de apoyo como eje temático, para destacar el valor de la colaboración y el tejido comunitario.

CONECTADAS PARA CRECER

El lema escogido es "Conectadas para crecer" y se pretende poner en valor las redes de apoyo mutuo y cuidado que han caracterizado siempre las relaciones interpersonales de las mujeres, especialmente en el ámbito rural. La idea que quiere trasmitirse es que estas redes, adaptadas al entorno profesional sirven para un desarrollo mucho más eficaz de los diferentes proyectos e iniciativas.

La jornada consistirá en una primera mesa redonda con ejemplos de buenas prácticas de organizaciones que trabajan creando redes en diferentes ámbitos: la artesanía y la creación artística (Mujeres Artistas Rurales), los Grupos de Acción Local (Proyecto Concilia), mujeres ganaderas que forman el colectivo Ganaderas en Red y, como ejemplo de iniciativa institucional, se expondrá el trabajo de la Mesa de Mujeres Rurales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, junto con su proyecto Mujeres Rurales.

Posteriormente, habrá una pausa para favorecer el intercambio de ideas y la creación de vínculos entre las personas asistentes, y se presentará la nueva campaña de difusión y promoción de la página web y el canal de Telegram de Mujeres Rurales.

PROYECTO FOTOGRÁFICO 'MUJER MURAL'

La jornada continuará con la presentación del proyecto fotográfico "Mujer Mural", desarrollado junto a diversas mujeres y entidades del municipio de Tauste.

Durante el evento, se compartirá el resultado de esta iniciativa, que incluye un taller fotográfico, la proyección de un vídeo resumen de la experiencia, y un recorrido por las calles de la localidad para visitar las fotografías de mujeres del municipio tomadas durante los talleres, que se exhibirán en gran formato.

Las responsables del proyecto, junto con las participantes, compartirán sus vivencias y reflexiones sobre el proceso creativo. La jornada terminará con la actuación musical de Ixeya, dúo acústico rural gestado en Santa Engracia (Zaragoza) y una degustación de productos aragoneses preparado por una emprendedora local, Cristina Montolar Marquina.

Posteriormente, los días 16 y 17 de octubre se proyectará el cortometraje "Pioneras, Más Vale Mañas" con un posterior debate con el equipo creativo en las localidades de Calanda y Sariñena, respectivamente.

En el cortometraje, realizado por El Kappa Producciones, cuatro mujeres aragonesas emprendedoras relatan cómo han apostado por instalarse en el medio rural con proyectos originales e innovadores, y muestran cómo el emprendimiento, la innovación y el empoderamiento femenino transforman las zonas rurales y contribuyen al desarrollo sostenible.