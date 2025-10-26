El Gobierno de Aragón restaurará las cubiertas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación de Los Pintanos

Stado del faldón oeste, junto a la torre, de la Iglesia de Los Pintanos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha contratado las obras de restauración de las cubiertas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación de la localidad zaragozana de Los Pintanos, en la Comarca de las Cinco Villas.

Los trabajos, que llevará a cabo la empresa Construcciones Calderón S.C., contarán con un presupuesto de 48.250 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de un mes.

Las obras consisten en la restauración de la cubierta en el faldón sur (zona de la sacristía) y el faldón oeste --junto a la torre--. En ambos casos se ha hundido una zona por fallo de las correas y se han producido manchas de humedad de agua en el interior de la iglesia. Actualmente presentan unas lonas de protección en las zonas hundidas para evitar que se produzcan mayores daños por la entrada de agua.

En el resto de las cubiertas se han detectado muchas tejas rotas y caídas en los aleros de todo el perímetro, por lo que se procederá al repaso de toda la cubierta con el fin de que no puedan caer tejas a la calle. La cubierta del atrio es de losa de piedra del país y también se renovarán las piezas deterioradas.

La Iglesia de Nuestra Señora de La Purificación de Los Pintanos se levantó en piedra sillar a finales del siglo XV en la zona más estratégica del asentamiento urbano, dentro del recinto amurallado.

Fue declarada monumento histórico-artístico de interés provincial por Orden de 21 de octubre de 1982, completando esa declaración originaria a Bien de Interés Cultural por Orden de 6 de marzo de 2003 del entonces Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno aragonés.