El Gobierno de Aragón ruega no acercarse a la Peña Oroel para no poner en riesgo la extinción del incendio

El Gobierno de Aragón desmiente el bulo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha salido al paso este sábado para desmentir un "bulo" consistente en el reenvío de un mensaje de 'Whatsapp' en el que pedían voluntarios para acudir a la zona de Peña Oroel, en Jaca (Huesca), que es donde se dirige ahora el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, y ha rogado no acercarse para no dificultar las tareas se extinción.

Según el Ejecutivo autonómico, "la llegada de personas ajenas al operativo puede dificultar las labores de extinción y poner en riesgo la seguridad de todos".